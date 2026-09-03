Daniil Medvedev Menang atas Sebastian Gorzny dan Melaju ke Round 3 US Open 2026

JawaPos.com – Daniil Medvedev berhasil melanjutkan langkahnya di US Open setelah meraih kemenangan atas Sebastian Gorzny pada pertandingan babak kedua.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Kamis (3/9), Kemenangan tersebut menjadi momen penting bagi mantan petenis nomor satu dunia itu dalam menjaga peluangnya untuk kembali bersaing di turnamen Grand Slam New York.

Medvedev pun menunjukkan karakter khasnya dengan melontarkan jawaban unik ketika ditanya mengenai perannya sebagai pahlawan atau penjahat dalam perjalanan kariernya di US Open.

Mantan juara US Open 2021 tersebut mengibaratkan perjalanan kariernya seperti sebuah film misteri yang membuat penonton terus menebak siapa sosok protagonis sebenarnya.

Medvedev mengatakan dirinya ingin terlihat seperti tokoh yang dianggap sebagai penjahat sepanjang cerita, tetapi pada akhir film justru terungkap sebagai sosok yang baik.

Pernyataan itu mencerminkan perjalanan naik turun Medvedev di US Open, setelah pernah mencapai final pada 2019, menjadi juara pada 2021, hingga tersingkir pada babak pertama edisi 2025.

Pada musim 2026, Medvedev berupaya kembali menemukan konsistensinya setelah meraih gelar di Brisbane dan Dubai serta mencapai final Indian Wells.

Petenis berusia 30 tahun itu kini menempati posisi ketujuh dalam PIF ATP Live Race to Turin dan menjadikan kemenangan sebagai salah satu sumber kebahagiaan dalam kehidupannya.