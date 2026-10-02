Asian Games 2026: Kusnelia Mencoba Berbesar Hati usai Bawa Pulang Perunggu Sepak Takraw

JawaPos.com - Kapten tim sepak takraw pada nomor kuadran putri, Kusnelia, tetap bersyukur dengan perolehan medali perunggu yang diamankan timnya dari babak semifinal Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Jumat.

"Alhamdulillah, saya dan teman-teman sudah berusaha. Mungkin belum rezeki," kata Kusnelia selepas pertandingan yang berlangsung di Mizuho Park Stadium, Nagoya.

Amanah yang dipikul Kusnelia pada pertandingan hari ini cukup berat, karena timnya harus melakoni babak krusial dengan target melaju ke partai puncak.

Sayangnya harapan tersebut harus pupus saat tim yang dinakhodai Kusnelia dipaksa mengakui keunggulan tim Thailand, dengan skor akhir 9-15, 4-15.

Tim putri Thailand memang bukan lawan sembarangan. Kendati lolos ke semifinal sebagai runner-up grup, namun permainan mereka tak bisa dijinakkan oleh Kusnelia dkk.

"Kalau evaluasinya mungkin kami kurang siap dari segi pertahanan dan terutama bola-bola depan," kata Kusnelia.

Baca Juga:Jonatan Christie Luapkan Kekecewaan Usai Tampil Buruk di Asian Games 2026

Aspek pertahanan memang menjadi andalan tim Thailand. Berulang kali tim asuhan manajer Ramli Komang tak bisa mendulang angka melalui sepakan depan, karena rapatnya pertahanan dan pengembalian Thailand.

Setelah Asian Games 2026, tim sepak takraw putri akan kembali menjalani persiapan untuk ajang kompetisi multicabang lainnya yakni SEA Games tahun depan.