Asian Games 2026: Kusnelia Mencoba Berbesar Hati usai Bawa Pulang Perunggu Sepak Takraw

Tim kuadran putri (kostum merah) saat berjuang menghadapi tim Thailand (kostum putih) pada babak semifinal sepak takraw Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Jumat. Pertandingan berakhir dengan kekalahan tim Indonesia dan harus puas dengan perolehan medali perunggu. ANTARA/Roy Rosa Bachtiar
JawaPos.com - Kapten tim sepak takraw pada nomor kuadran putri, Kusnelia, tetap bersyukur dengan perolehan medali perunggu yang diamankan timnya dari babak semifinal Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Jumat.
"Alhamdulillah, saya dan teman-teman sudah berusaha. Mungkin belum rezeki," kata Kusnelia selepas pertandingan yang berlangsung di Mizuho Park Stadium, Nagoya.
Amanah yang dipikul Kusnelia pada pertandingan hari ini cukup berat, karena timnya harus melakoni babak krusial dengan target melaju ke partai puncak.
Sayangnya harapan tersebut harus pupus saat tim yang dinakhodai Kusnelia dipaksa mengakui keunggulan tim Thailand, dengan skor akhir 9-15, 4-15.
Tim putri Thailand memang bukan lawan sembarangan. Kendati lolos ke semifinal sebagai runner-up grup, namun permainan mereka tak bisa dijinakkan oleh Kusnelia dkk.
"Kalau evaluasinya mungkin kami kurang siap dari segi pertahanan dan terutama bola-bola depan," kata Kusnelia.
Aspek pertahanan memang menjadi andalan tim Thailand. Berulang kali tim asuhan manajer Ramli Komang tak bisa mendulang angka melalui sepakan depan, karena rapatnya pertahanan dan pengembalian Thailand.
Setelah Asian Games 2026, tim sepak takraw putri akan kembali menjalani persiapan untuk ajang kompetisi multicabang lainnya yakni SEA Games tahun depan.
Dengan perolehan tim kuadran putri hari ini, total cabang olahraga sepak takraw sudah menyumbangkan tiga medali perunggu. Dua perunggu sebelumnya disumbangkan dari nomor tim regu putra dan tim regu putri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022