Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Berpeluang Bikin Sejarah, Bisa Raih Emas Perdana Voli Pantai

Timnas bola voli putra Indonesia Bintang Akbar/Sofyan Rachman beraksi pada pertandingan semifinal turnamen Beach Pro Tour (BPT) Futures Qingdao 2025, China, Minggu (15/6/2025). (ANTARA) - Image

Timnas bola voli putra Indonesia Bintang Akbar/Sofyan Rachman beraksi pada pertandingan semifinal turnamen Beach Pro Tour (BPT) Futures Qingdao 2025, China, Minggu (15/6/2025). (ANTARA)

JawaPos.com - Pasangan ganda voli pantai putra Indonesia Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi berpeluang menyumbang medali emas yang pertama pada cabang tersebut untuk Indonesia dalam Asian Games setelah mengunci tiket babak final Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Bintang/Sofyan membungkam perlawanan ganda tuan rumah Jepang Kota Kurosawa/Taito Mizumachi dua gim langsung 21-19 dan 21-18 pada babak semifinal yang berlangsung di Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan, Kamis.

Prestasi terbaik voli pantai Merah Putih yakni mendulang medali perak yang disumbangkan oleh Ade Candra Rahmawan/Muhammad Ashfiya pada Asian Games Jakarta-Palembang 2018). Kemudian medali perak oleh Agus Salim/Koko Prasetyo Darkuncoro dalam Asian Games Busan 2002, selain itu Agus Salim/Irilkhun Sofana meraih medali perak dalam Asian Games Bangkok 1998.

Memulai gim pertama, Bintang/Sofyan mencoba untuk mengambil alih tempo permainan.

Namun pola serangan Bintang/Sofyan juga kerap menemui kebuntuan setelah ganda Jepang tampil solid.

Kejar mengejar poin terus terjadi hingga Bintang/Sofyan yang tampil jauh lebih tenang pada akhir gim bisa mengunci kemenangan 21-19.

Pada gim kedua, permainan lawan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Bintang/Sofyan terus mendulang poin demi poin melalui sejumlah serangan cepat, meski Kota/Taito juga bisa terus memepet perolehan poin.

Permainan yang cukup tenang diperagakan Bintang/Sofyan membuat mereka bisa memetik kemenangan pada gim kedua lewat 21-18.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Asian Games 2026: Gagal Sabet Emas, Timnas Esports Indonesia Akui Kalah dari Diri Sendiri - Image
Sports

Asian Games 2026: Gagal Sabet Emas, Timnas Esports Indonesia Akui Kalah dari Diri Sendiri

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.54 WIB

Asian Games 2026: Melenggang ke Semifinal, Tim Kuadran Sepak Takraw Putri Ingin Lebih Tenang - Image
Sports

Asian Games 2026: Melenggang ke Semifinal, Tim Kuadran Sepak Takraw Putri Ingin Lebih Tenang

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Asian Games 2026: Tim Jumping Berkuda Indonesia Tempati Peringkat Ketujuh - Image
Sports

Asian Games 2026: Tim Jumping Berkuda Indonesia Tempati Peringkat Ketujuh

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore