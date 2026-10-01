Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Berpeluang Bikin Sejarah, Bisa Raih Emas Perdana Voli Pantai

JawaPos.com - Pasangan ganda voli pantai putra Indonesia Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi berpeluang menyumbang medali emas yang pertama pada cabang tersebut untuk Indonesia dalam Asian Games setelah mengunci tiket babak final Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Bintang/Sofyan membungkam perlawanan ganda tuan rumah Jepang Kota Kurosawa/Taito Mizumachi dua gim langsung 21-19 dan 21-18 pada babak semifinal yang berlangsung di Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan, Kamis.

Prestasi terbaik voli pantai Merah Putih yakni mendulang medali perak yang disumbangkan oleh Ade Candra Rahmawan/Muhammad Ashfiya pada Asian Games Jakarta-Palembang 2018). Kemudian medali perak oleh Agus Salim/Koko Prasetyo Darkuncoro dalam Asian Games Busan 2002, selain itu Agus Salim/Irilkhun Sofana meraih medali perak dalam Asian Games Bangkok 1998.

Memulai gim pertama, Bintang/Sofyan mencoba untuk mengambil alih tempo permainan.

Namun pola serangan Bintang/Sofyan juga kerap menemui kebuntuan setelah ganda Jepang tampil solid.

Kejar mengejar poin terus terjadi hingga Bintang/Sofyan yang tampil jauh lebih tenang pada akhir gim bisa mengunci kemenangan 21-19.

Pada gim kedua, permainan lawan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Bintang/Sofyan terus mendulang poin demi poin melalui sejumlah serangan cepat, meski Kota/Taito juga bisa terus memepet perolehan poin.