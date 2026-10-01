Ketum Perpani: Emas Nurisa Sejarah Baru Panahan Indonesia!

JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani) Arsjad Rasjid menyebut medali emas yang diraih Nurisa Dian Ashrifah pada Asian Games 2026 sebagai sejarah baru bagi panahan Indonesia.

"Itu sejarah bagi panahan Indonesia. Nurisa tampil tenang, konsisten, dan mampu melewati lawan-lawan kuat hingga final. Emas itu adalah hasil kerja keras atlet, pelatih, tim pendukung, dan semua pihak yang terus mendukung perkembangan panahan Indonesia," ujar Arsjad dalam keterangan yang di terima di Nagoya, Jepang.

Nurisa Dian, atau yang akrab disapa Hani, mencetak sejarah setelah memastikan medali emas dengan mengalahkan pemanah Filipina Amaya Amparo Cojuangco dengan skor 139-137 pada partai final.

Bagi Arsjad, pencapaian tersebut menunjukkan atlet panahan Indonesia mampu bersaing dengan pemanah-pemanah terbaik di kawasan Asia, sekaligus menjadi pijakan untuk memperkuat prestasi tingkat internasional.

"Prestasi itu menunjukkan atlet panahan Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia. Tugas kami berikutnya adalah menjaga konsistensi dan terus memperkuat pembinaan agar prestasi itu dapat berlanjut," kata Arsjad.

Hani yang berstatus sebagai unggulan kedelapan harus melewati sejumlah lawan unggulan dalam perjalanannya menuju podium tertinggi.

Pada perempat final, dia menyingkirkan unggulan pertama asal India Chikitha Taniparthi, sebelum mengalahkan unggulan keempat asal Korea Selatan Yeonseo Kang pada semifinal.

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Manajer Tim Nasional Panahan Indonesia Aziz Armand mengatakan keberhasilan Hani merupakan gambaran kesiapan atlet dan tim dalam menghadapi persaingan Asian Games 2026.