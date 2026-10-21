Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.51 WIB

Asian Games 2026: Karisma Evi Beri Klarifikasi Rekor Dunianya di Nomor Para Atletik

Atlet para atletik Indonesia Karisma Evi Tiarani memberikan keterangan saat ditemui seusai pertandingan final di Nagoya City Mizuho Park Stadium, Nagoya, Jepang, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda) - Image

Atlet para atletik Indonesia Karisma Evi Tiarani memberikan keterangan saat ditemui seusai pertandingan final di Nagoya City Mizuho Park Stadium, Nagoya, Jepang, Rabu (21/10/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

JawaPos.com - Atlet para atletik Indonesia Karisma Evi Tiarani menyampaikan klarifikasi terkait rekor dunia yang tercatat atas penampilannya pada final nomor 100m T63 putri Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026.

"Nah, sebenarnya aku mau klarifikasi ini. Di situ tadi tulisannya kan world record. Sebenarnya world record-nya itu aku juga, tapi di Paris (pada Paralimpiade 2024)," kata Karisma Evi Taiarani saat ditemui sesuai pertandingan final di Nagoya City Mizohu Park Athletic Stadium, Nagoya, Jepang, Rabu.

Karisma berhasil merebut emas nomor 100m T63 putri dengan catatan waktu 14,59 detik. Atlet 25 tahun itu berhasil mengatasi dua lawannya asal Jepang, Tomomi Tozawa dan Kaeda Maegawa, masing-masing membukukan waktu 16,08 detik dan 16,67 detik.

Karisma menjelaskan bahwa dirinya juga tercatat membukukan rekor dunia baru setelah pertandingan tersebut. Laman resmi Asian Para Games 2026 juga menyebut rekor Karisma dengan keterangan WR (World Record).

Namun, ia menjelaskan bahwa rekor dunia yang saat ini dipegangnya dengan catatan waktu 14,26 detik yang ia bukukan pada Paralimpiade Paris 2024.

"Saya tidak tahu kenapa di situ ditulisnya pecah world record, padahal sebenarnya belum. World record-nya itu di 14,26 detik Nah, ini tadi kan 14,59 detik," katanya.

Ia mengatakan bahwa kemungkinan terjadi kesalahan komunikasi atau pendataan terkait rekor tersebut.

"Kita lihat saja mungkin nanti ada update informasi terkait ini," katanya.

Terlepas dari rekor dunia tersebut, Karisma mengaku bersyukur bisa mempersembahkan emas untuk Indonesia, setelah mengawali perjuangan dengan merebut perunggu nomor lompat jauh putri klasifikasi T42/T44/T61/T62/T63/T64.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bidik Prestasi Internasional, ASC Padel Team Rekrut 2 Atlet Peraih Medali Asian Games 2026 - Image
Sports

Bidik Prestasi Internasional, ASC Padel Team Rekrut 2 Atlet Peraih Medali Asian Games 2026

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.29 WIB

Atlet Padel Berharap Bonus, PBPI Ingin Ada Apresiasi dari Pemerintah - Image
Sports

Atlet Padel Berharap Bonus, PBPI Ingin Ada Apresiasi dari Pemerintah

Senin, 19 Oktober 2026 | 15.48 WIB

Putri KW Bidik Revans, Hadapi Wang Zhiyi di Perempat Final Denmark Open 2026 - Image
Sports

Putri KW Bidik Revans, Hadapi Wang Zhiyi di Perempat Final Denmark Open 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore