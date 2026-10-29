Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.23 WIB

Yenny Wahid Sebut Panjat Tebing Belum Puas Meski Raih Emas Asian Games 2026

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid dalam wawancara cegat di Portmesse Nagoya Exhibition Hall 1, Jepang, Rabu (30/9/2026). ANTARA/Arindra Meodia - Image

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid dalam wawancara cegat di Portmesse Nagoya Exhibition Hall 1, Jepang, Rabu (30/9/2026). ANTARA/Arindra Meodia

JawaPos.com - Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menilai capaian panjat tebing di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 belum memuaskan meski menyumbang satu emas karena target semula tiga medali.

"Tentu belum memuaskan, walaupun kita bersyukur," ujar Yenny saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, sebelum acara penyerahan bonus kepada atlet peraih medali Asian Games dan Asian Para Games 2026.

Satu-satunya emas panjat tebing datang dari nomor speed putri melalui atlet asal Bali Desak Made Rita yang juga memecahkan rekor Asian Games.

Yenny mengatakan FPTI sebelumnya menargetkan satu emas lagi dari nomor speed putra dan satu medali dari nomor lead putra.

Namun pada nomor speed putra, atlet asal Jawa Tengah Aditya Tri Syahria didiskualifikasi karena curi start (false start) pada partai final.

"Padahal kalau dia tanding, mungkin dia yang dapat medali emas. Itu memang kita nangis semualah waktu itu," kata Yenny.

Adapun di nomor lead putra, FPTI berharap atlet asal Jawa Timur Putra Tri Ramadani dapat menyumbang medali walaupun bukan emas. Namun Putra hanya berakhir di peringkat lima dalam kompetisi multicabang olahraga di Jepang tersebut.

"Itulah kadang-kadang olahraga, walaupun tercepat, walaupun mungkin paling bisa secara skill, tapi ada faktor luck juga," tutur Yenny.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Asian Games 2026: Karisma Evi Beri Klarifikasi Rekor Dunianya di Nomor Para Atletik - Image
Sports

Asian Games 2026: Karisma Evi Beri Klarifikasi Rekor Dunianya di Nomor Para Atletik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.51 WIB

Bidik Prestasi Internasional, ASC Padel Team Rekrut 2 Atlet Peraih Medali Asian Games 2026 - Image
Sports

Bidik Prestasi Internasional, ASC Padel Team Rekrut 2 Atlet Peraih Medali Asian Games 2026

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.29 WIB

Atlet Padel Berharap Bonus, PBPI Ingin Ada Apresiasi dari Pemerintah - Image
Sports

Atlet Padel Berharap Bonus, PBPI Ingin Ada Apresiasi dari Pemerintah

Senin, 19 Oktober 2026 | 15.48 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore