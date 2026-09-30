Oscar Piastri Dikecam Setelah Lakukan Kesalahan Pemula dalam Momen Aneh di F1 Azerbaijan

JawaPos.com – Oscar Piastri mendapat kritik keras dari mantan juara dunia Formula 1 1997, Jacques Villeneuve, setelah melakukan kesalahan di Tikungan 1 pada Grand Prix Azerbaijan di Baku.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (30/9), Villeneuve menyebut insiden tersebut sebagai “kesalahan pemula” karena Piastri gagal mengendalikan mobilnya saat memasuki tikungan hingga kehilangan sejumlah posisi dan keluar dari zona poin.

Pembalap McLaren itu sebelumnya berada di posisi kedua sebelum insiden tersebut membuatnya merosot ke posisi ke-13.

Villeneuve menilai Piastri kehilangan konsentrasi karena diduga terlalu memperhatikan kaca spion sehingga gagal melewati Tikungan 1 dengan baik.

Insiden tersebut dinilai semakin mengejutkan karena Lando Norris, rekan setimnya di McLaren, juga mengalami masalah pengereman di tikungan yang sama pada awal balapan.

Menanggapi kejadian itu, Piastri mengaku kebingungan dan menyebut insiden tersebut terasa aneh karena ia tidak merasa melakukan sesuatu yang berlebihan saat memasuki tikungan.