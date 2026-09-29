Asian Games 2026: Tumbang di Tangan Tiongkok, Amri/Nita Sabet Medali Perak

Sempat tertinggal di gim pertama, Amri/Nita bangkit untuk merebut dua gim berikutnya dari Yuta/Maya di Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@badminton.ina)
JawaPos.com - Ganda campuran bulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, menyumbang medali perak pada ajang Asian Games 2026, Selasa.
Hasil tersebut diperoleh Amri/Nita setelah mendulang skor 19-21, 8-21, dalam pertandingan babak final menghadapi pasangan Jiang Zhen Bang/Wei Yaxin asal Tiongkok, yang berlangsung di Ichinomiya, Aichi, Jepang.
Gim pertama, Amri/Nita memberikan perlawanan ketat terhadap lawannya. Kejar mengejar poin terjadi pada pra interval gim pertama.
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Duo Indonesia terus membuntuti poin per poin dari Jiang/Wei, hingga akhirnya mampu memimpin selepas interval.
Jelang match point, Amri/Nita justru terkejar hingga akhirnya kemenangan gim pertama direbut ganda campuran peringkat satu asal Tiongkok tersebut.
Masuk gim kedua, Amri/Nita kehilangan kendali permainan sejak awal dengan tertinggal lima poin 2-7. Keunggulan lawan terus bertahan hingga interval gim kedua.
Di menit ke-40, akhirnya perjuangan Amri/Nita berakhir dengan membuahkan medali perak. Pertandingan ditutup dengan skor 19-21, 8-21.
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