Hat-trick Semifinal! Kalahkan Wakil Malaysia, Chico Mulai Bidik Tiket Final

JawaPos.com - Chico Aura Dwi Wardoyo untuk ketiga kalinya secara beruntun berhasil menembus semifinal ajang International Challenge. Setelah Singapura (18-23 Agustus) dan Pontianak (25-30 Agustus), atlet 28 tahun itu juga berhasil memastikan tempat di empat besar Surabaya International Challenge (IC) 2026 pada Jumat (25/9) kemarin.

Chico memastikan hat-trick semifinal setelah mengalahkan wakil Malaysia, sekaligus unggulan keempat, Kok Jing Hong 21-16, 21-15 dalam waktu 39 menit di GOR Sudirman, Surabaya. “Tadi coba buat pegang temponya aja sih, karena dia juga lumayan cepat. Di situ saya coba buat adu tempo,” kata Chico soal pertandingan menghadapi Kok.

Dalam dua ajang IC sebelumnya, Chico gagal menembus final. Eks atlet yang meninggalkan Pelatnas PBSI Cipayung pada 2025 itu pun mengincar hasil lebih baik di Surabaya. “Targetnya, coba main lebih enjoy lagi, maksimalkan setiap pertandingan. Karena semua punya kans buat juara. Jadi coba buat memberi yang terbaik aja,” tuturnya.

Kebetulan, Chico punya memori apik ketika bermain di Surabaya. Pada Juni lalu, dia meraih gelar tunggal putra Piala Kajati Jawa Timur 2026 di GOR Sudirman. Namun, pebulutangkis yang kini menjalani karier sebagai anggota TNI AL itu tidak ingin membebani diri. “Semuanya pasti ingin juara. Saya coba menyiapkan strategi, fisik itu saja buat di lapangan,” tuturnya.

Dalam laga semifinal Sabtu (26/9) hari ini, Chico akan menghadapi wakil Jepang Rei Miyashita. Kemarin, Rei berhasil menumbangkan unggulan pertama, sekaligus atlet Pelatnas, Richie Richardo, 21-18, 20-22, 21-15.