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Minggu, 27 September 2026 | 00.44 WIB

Asian Games 2026: Rahmat Erwin Raih Emas Angkat Besi Kelas 75 Kg

Lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah. (M Risyal Hidayat/Antara) - Image

Lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah. (M Risyal Hidayat/Antara)

JawaPos.com - Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas nomor 75 kilogram putra cabang olahraga angkat besi Asian Games 2026 di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang, Sabtu (26/9). Dia membukukan total angkatan 366 kilogram.

Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Rahmat mencatatkan angkatan snatch terbaik 160 kilogram dan clean and jerk 206 kilogram, mengumpulkan total angkatan 366 kilogram.

Medali perak diraih lifter Thailand Weeraphon Wichuma dengan total angkatan 365 kilogram, hasil dari snatch 160 kilogram dan clean and jerk 205 kilogram.

Sementara itu, medali perunggu menjadi milik lifter Korea Utara Ri Chong Song yang mencatatkan total angkatan 357 kilogram, terdiri atas snatch 162 kilogram dan clean and jerk 195 kilogram.

Pada sesi snatch, Rahmat mengawali perlombaan dengan mulus melalui angkatan 155 kilogram pada kesempatan pertama.

Dia kemudian berhasil mengeksekusi angkatan 158 kilogram pada kesempatan kedua.

Pada kesempatan ketiga, Rahmat kembali tampil baik dengan mengangkat 160 kilogram.

Namun, Rahmat mendapat tekanan dari Ri Chong Song yang berhasil mengangkat 162 kilogram pada kesempatan keduanya.

Angkatan tersebut menjadi catatan terbaik Ri pada sesi snatch.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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