UNS Surakarta Berjaya Kawinkan Gelar Beregu dan Individu di Campus League 2026

JawaPos.com - Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta berjaya di Campus League Badminton 2026 - The Nationals. Pemain-pemain UNS keluar sebagai juara umum di sektor individu meraih podium tertinggi pada kategori beregu.

Skuad UNS menyudahi perlawanan Universitas Bina Nusantara Jakarta (BINUS) lewat drama tiga set 55-46, 52-55, dan 55-47, pada partai final The Nationals di GOR Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/9).

CEO Campus League Ryan Gozali mengapresiasi laga final yang berlangsung sengit.

Hal ini membuktikan bahwa bibit-bibit muda di lapangan bulu tangkis mulai bertumbuh seiring terbentuknya budaya badminton di lingkungan masyarakat, khususnya kampus.

”Habis badminton langsung futsal. Setelah futsal, menuju ke UniGames yang terdiri atas taekwondo, kick-boxing, kempo, wushu, jiu jitsu, biliar, dan sepak bola putri,” terang Ryan Gozali.

Ryan berharap Campus League menjangkau lebih banyak regional agar persaingan para student-athlete dalam berebut gelar juara makin meningkat.

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Coach UNS Oktavia Wahyu Kinanti menyebut, dalam kategori beregu, punya student-athlete dengan perfoma mentereng saja tidak cukup.

”Strategi dalam menyusun urutan pemain tak kalah penting. Persiapan ke Bandung pun hanya seminggu dipotong masa recovery. Ganda putra kami tempatkan di partai ketiga karena bagi saya, mereka kuda hitam untuk UNS,” ucap Kinanti dilansir dari Antara.