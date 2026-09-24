Asian Games 2026: Simak Potensi Medali Emas yang Bisa Diraih Indonesia Hari Ini!

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia M. Zaki Ubaidillah mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis putra Malaysia Eogene Ewe pada babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Nagoya, Aichi, Jepang, Selasa (22/9/2026). Bulu tangkis beregu putra Indonesia melaju ke babak semifinal usai menang atas Malaysia dengan skor 3-2. ANTARA FOTO/Fauzan/YU/pri. (ANTARA FOTO/FAUZAN)
JawaPos.com - Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari kelima Asian Games 2026, Kamis, dengan beberapa nomor memasuki babak final dan menjadi kesempatan bagi atlet Merah Putih mempersembahkan lagi medali, termasuk medali emas.
Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama setelah tim beregu putra dijadwalkan menghadapi Tiongkok pada pertandingan final mulai pukul 14.00 WIB.
Indonesia juga menempatkan wakilnya dalam sejumlah laga final.
Pada angkat besi, Ricko Saputra akan turun dalam kelas 60 kilogram putra pada pukul 13.30, sementara Eko Yuli Irawan tampil dalam kelas 65 kilogram putra pada pukul 17.00.
Dari dayung, Indonesia lolos final A yang sekaligus menjadi ajang perebutan medali. Nomor-nomor tersebut mencakup men's double sculls, men's pair, women's four, women's single sculls, lightweight men'sdouble sculls, women's pair, men's quadruple sculls, dan men's four.
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Indonesia juga berkompetisi pada cabang anggar, kano, menembak, dan atletik. Nia Ayu Agustina tampil pada nomor sabel perseorangan putri, sedangkan Reni Anggraini turun dalam omor floret perseorangan putri di Aichi Sky Expo.
Dari atletik, Emilia Nova bertarung dalam nomor dalam saptalomba putri, sementara Maria Natalia Londa bertanding pada nomor lompat jangkit putri.
Pada basket 3x3, tim putra Indonesia menghadapi China dalam pertandingan play-in mulai pukul 13.15. Jika melaju, Indonesia akan kembali bertanding pada babak perempat final mulai pukul 18.55.
Sementara itu, di Cluster Tokyo, para perenang Indonesia akan pengikuti babak penyisihan 50 meter gaya bebas putri, 50 meter gaya kupu-kupu putra, 200 meter gaya dada putri, 200 meter gaya dada putra, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra.
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