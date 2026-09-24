Profil Pitchamon Opatniputh, Pebulu Tangkis Thailand yang Diskors di Asian Games 2026 karena Doping

Tunggal putri Thailand, Pitchamon Opatniputh, positif doping di Asian Games 2026 / Instagram @pinkkk_opat
JawaPos.com - Pebulu tangkis putri Thailand, Pitchamon Opatniputh, dilarang berkompetisi di Asian Games 2026 setelah dinyatakan positif menggunakan doping.
Pada Senin (21/9), Pitchamon Opatniputh dinyatakan positif mengandung furosemide dalam pengujian yang dilakukan Badan Pengujian Internasional (ITA). Furosemide sendiri menjadi zat yang masuk dalam daftar terlarang Badan Antidoping Dunia (WADA).
Zat tersebut diketahui dapat digunakan untuk membantu menurunkan berat badan secara cepat. Karena itu, furosemide dilarang digunakan oleh atlet, baik saat maupun di luar pertandingan.
Hasil tes Pitchamon Opatniputh muncul ketika tim beregu putri Thailand tengah bersiap menghadapi Tiongkok pada Selasa (22/9) lalu. Alhasil, atlet berusia 19 tahun itu harus absen karena mendapat sanksi skorsing, tak boleh tampil di Asian Games 2026.
Pitchamon Opatniputh menjadi atlet pertama yang terseret kasus doping di Asian Games 2026. Kasus tersebut sekaligus menjadi pukulan bagi tim bulu tangkis Thailand yang sedang berlaga dalam pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.
Meski demikian, Pitchamon Opatniputh memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap skorsing sementara melalui Court of Arbitration for Sport Anti-Doping Division (CAS ADD). Sebelumnya, dia juga telah meminta pemeriksaan terhadap sampel B dan kini masih menunggu hasilnya.
Pitchamon Opatniputh belum menyumbang gelar juara pada tahun ini. Namun, ia merupakan salah satu tunggal putri muda andalan Thailand di sektor tunggal putri.
Pitchamon Opatniputh saat ini menempati peringkat ke-18 dunia. Posisi tersebut membuatnya menjadi tunggal putri ketiga terbaik Thailand, di bawah Ratchanok Intanon yang berada di peringkat kelima dunia dan Pornpawee Chochuwong di posisi kedelapan.
Meski belum meraih gelar juara dalam turnamen BWF World Tour tahun ini, performa Pitchamon Opatniputh terbilang cukup positif. Pencapaian terbaiknya tahun ini adalah menjadi finalis di Indonesia Masters dan Orleans Masters.
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