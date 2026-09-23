Asian Games 2026: Debut Manis Luluk Diana Berbuah Medali Perunggu

JawaPos.com - Debut lifter putri Indonesia Luluk Diana Tri Wijayana di Asian Games 2026 berbuah manis dengan meraih medali perunggu kelas 49 kilogram putri cabang olahraga angkat besi.

Luluk mencatat total angkatan 191 kilogram, hasil dari 88 kilogram pada snatch dan 103 kilogram pada clean and jerk dalam persaingan yang berlangsung ketat di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang, Rabu.

"Untuk performa hari ini Alhamdulillah baik, cuman ada harus dikoreksi lagi untuk beberapa angkatan yang menjadi PR ke depannya," ujar Luluk.

Lifter berusia 21 tahun itu menempati posisi ketiga, sementara medali emas diraih lifter Korea Utara Ri Song Gum dengan total angkatan 215 kilogram, terdiri atas snatch 94 kilogram dan clean and jerk 121 kilogram.

Sementara itu, medali perak diraih lifter India Saikhom Mirabai Chanu dengan total 198 kilogram, hasil dari snatch 87 kilogram dan clean and jerk 111 kilogram.

Luluk membuka penampilannya di snatch dengan angkatan 88 kilogram yang berhasil diselesaikan. Ia kemudian mencoba menaikkan beban menjadi 90 kilogram, tetapi percobaan tersebut tidak berhasil.

Pada clean and jerk, Luluk gagal mengangkat 103 kilogram pada percobaan pertamanya. Pada percobaan kedua ia akhirnya mampu mengangkat 103 kilogram.

Selanjutnya, pada angkatan ketiga ia kembali gagal mengangkat 107 kilogram, sehingga ia mengakhiri perlombaan dengan total 191 kilogram.