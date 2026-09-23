Flairene Candrea Tembus Final 100 Meter Gaya Punggung Putri

Perenang DKI Jakarta Flairene Candrea memacu kecepatannya dalam babak final Kejuaraan Nasional Akuatik 2025 nomor 50 meter gaya punggung putri di Stadion Akuatik, GBK, Jakarta, Jumat (30/5/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
JawaPos.com - Perenang Indonesia Flairene Candrea berhasil menembus babak final atau 10 besar nomor 100 meter gaya punggung putri Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, setelah menempati posisi kesembilan dalam babak penyisihan, di Tokyo Aquatics Centre, Rabu.
Berdasarkan statistik penyelenggara, Flairene mengemas waktu 1 menit 2,48 detik sedangkan peringkat ke-10 ditempati wakil Taiwan, Ya-jia Chang, yang membukukan 1 menit 2,53 detik.
Babak penyisihan nomor 100 meter gaya punggung putri dilaksanakan dalam tiga heat dan diikuti total 29 peserta.
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Saat babak tersebut, Flairene berlomba di heat kedua bersama sembilan peserta lainnya. Atlet berumur 21 tahun itu berada di posisi keempat sedangkan peringkat pertama diraih perenang asal Tiongkok, Xuwei Peng dengan catatan waktu 59,86 detik.
Hasil keseluruhan heat menempatkan Flairene di posisi kesembilan, sehingga berhasil menembus babak puncak.
Sementara itu, rekan senegara Flairene, Adelia Chantika Aulia, terpaksa menghentikan langkahnya dalam nomor 100 meter gaya punggung putri.
Adelia tercatat berada di peringkat ke-14 dengan torehan waktu 1 menit 3,59 detik. Dalam penyisihan, atlet berumur 15 tahun itu berlomba di heat ketiga. Dia berada di posisi kelima, sedangkan peringkat pertama ditempati atlet Korea Selatan (Korsel), Kim Seungwon, yang membukukan 1 menit 0,37 detik.
Babak final atau perebutan medali dilaksanakan pada Rabu sore dengan diikuti 10 peserta. Flairene Candrea akan bersaing dengan wakil dari berbagai negara di antaranya China, Jepang, Korea Selatan, dan Kazakhstan.
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