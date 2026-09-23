Asian Games 2026: Gilas Korea Selatan 3-0, Sepak Takraw Beregu Indonesia Melaju ke Semifinal

Atlet sepak takraw putra, Andi Try Sandi Saputra mengontrol bola dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) SEA Games Vietnam di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (21/4/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
JawaPos.com - Tim sepak takraw Indonesia menuju ke semifinal nomor beregu putra sepak takraw Asian Games 2026 setelah menekuk Korea Selatan 3-0 dalam di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Jepang, Rabu.
Indonesia yang diperkuat Muhammad Hadiansyah Muliang dan Rizki Yusuf Djaina tampil solid sepanjang pertandingan. Keduanya mampu menjaga konsistensi permainan dan mengatasi tekanan dari wakil Korea Selatan dalam tiga pertandingan yang dimainkan.
Pada pertandingan pertama, Muliang dan Djaina langsung tampil agresif sejak awal pertandingan hingga akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor set 2-1 (15-10, 11-15, 15-9). Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melanjutkan persaingan pada pertandingan kedua.
Memasuki pertandingan kedua, Muliang dan Djaina kembali menunjukkan permainan yang konsisten. Indonesia mampu mengurangi kesalahan dan lebih efektif dalam memanfaatkan peluang untuk mengumpulkan angka.
Duet tersebut berhasil memenangkan dua set secara beruntun dengan skor 15-9, 15-12, yang membuat mereka semakin dekat dengan kemenangan secara keseluruhan sekaligus mengubah kedudukan menjadi unggul 2-0 atas Korea Selatan.
Pada pertandingan ketiga, Korea Selatan yang diperkuat Heeseop Shin dan Hyeongjong Kim berusaha memberikan perlawanan lebih kuat. Wakil Negeri Ginseng tersebut tampil lebih agresif dan mampu memberikan tekanan kepada pasangan Indonesia sejak awal pertandingan.
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Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Korea Selatan berhasil mencuri set pertama dengan skor 15-8. Namun, Muliang/Djaina kemudian mampu mengatasi tekanan dan perlahan mengambil alih kendali permainan pada dua set berikutnya. Keduanya terus menjaga reli dan mampu memanfaatkan kesalahan lawan untuk mengumpulkan poin hingga merebut set kedua dengan 15-12.
Pada set penentuan, persaingan berlangsung ketat karena kedua pasangan saling mengejar perolehan angka. Muliang/Djaina akhirnya mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan dan mengamankan set ketiga dengan skor 15-13. Hasil tersebut membuat Indonesia memenangkan pertandingan ketiga dengan skor 2-1 sekaligus memastikan kemenangan telak 3-0 atas Korea Selatan.
Kemenangan tersebut memastikan tim Merah Putih melaju ke babak semifinal sebagai wakil Grup A bersama Thailand. Hasil itu sekaligus menjaga peluang Indonesia untuk bersaing memperebutkan medali pada nomor beregu putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026.
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