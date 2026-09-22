Alexander Zverev Kembali Bersinar dan Bawa Jerman Melaju ke Perempat Final Piala Davis 2026

JawaPos.com – Alexander Zverev membawa Jerman melaju ke babak perempat final Piala Davis setelah mengalahkan Dino Prizmic dalam dua set di Halle.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (22/9), Kemenangan 6-2, 6-4 tersebut memastikan Jerman unggul 3-1 atas Kroasia sekaligus mengamankan tiket menuju Final 8 di Bologna.

Hasil tersebut melanjutkan penampilan Zverev yang baru saja meraih gelar Grand Slam keduanya di US Open.

Jerman sebelumnya mendapat poin melalui kemenangan Zverev atas Matej Dodig serta pasangan Kevin Krawietz dan Tim Puetz pada nomor ganda.

Inggris juga memastikan tempat di babak berikutnya setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 4-0, sedangkan Spanyol menang 3-0 atas Chile meski tampil tanpa Carlos Alcaraz.

Spanyol mengandalkan kemenangan Rafael Jodar dan Daniel Merida pada nomor tunggal serta Pedro Martinez dan Jaume Munar pada nomor ganda.

Selain Jerman, Inggris, dan Spanyol, Austria, Kanada, Korea Selatan, dan Republik Ceko juga lolos ke Final 8 melalui babak kualifikasi.