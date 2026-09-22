Alexander Zverev kembali bersinar dan bawa Jerman melaju ke perempat final piala davis 2026 (Flashscore)
JawaPos.com – Alexander Zverev membawa Jerman melaju ke babak perempat final Piala Davis setelah mengalahkan Dino Prizmic dalam dua set di Halle.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (22/9), Kemenangan 6-2, 6-4 tersebut memastikan Jerman unggul 3-1 atas Kroasia sekaligus mengamankan tiket menuju Final 8 di Bologna.
Hasil tersebut melanjutkan penampilan Zverev yang baru saja meraih gelar Grand Slam keduanya di US Open.
Jerman sebelumnya mendapat poin melalui kemenangan Zverev atas Matej Dodig serta pasangan Kevin Krawietz dan Tim Puetz pada nomor ganda.
Inggris juga memastikan tempat di babak berikutnya setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 4-0, sedangkan Spanyol menang 3-0 atas Chile meski tampil tanpa Carlos Alcaraz.
Spanyol mengandalkan kemenangan Rafael Jodar dan Daniel Merida pada nomor tunggal serta Pedro Martinez dan Jaume Munar pada nomor ganda.
Selain Jerman, Inggris, dan Spanyol, Austria, Kanada, Korea Selatan, dan Republik Ceko juga lolos ke Final 8 melalui babak kualifikasi.
Italia telah memastikan tempat secara otomatis sebagai juara bertahan Piala Davis. Delapan negara tersebut akan memperebutkan gelar dalam Final 8 yang berlangsung selama enam hari di Bologna, Italia, pada November 2026.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022