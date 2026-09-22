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Risma Azzah Fatin
Rabu, 23 September 2026 | 04.47 WIB

Jorge Martin Pilih Tunda Operasi Usai Merebut Kembali Puncak Klasemen MotoGP 2026 di Austria

Jorge Martin (Crash) - Image

Jorge Martin (Crash)

JawaPos.com – Jorge Martin mengonfirmasi tidak akan menjalani operasi untuk mengatasi masalah kram atau arm pump pada lengannya dalam waktu dekat setelah MotoGP Austria.

Dilansir dari laman Crash pada Selasa (22/9), Pembalap Aprilia tersebut sebelumnya mempertimbangkan operasi setelah masalah lengan membuatnya turun ke posisi kelima pada Grand Prix San Marino.

Namun, setelah memenangi Sprint dan finis kedua pada balapan utama di Red Bull Ring, Martin merasa kondisinya membaik sehingga memilih melanjutkan pemulihan tanpa operasi.

Martin mengatakan dirinya belum sepenuhnya berada dalam kondisi 100 persen, tetapi merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berlaga di Misano.

Martin menilai perawatan yang dijalani menunjukkan hasil positif dan memilih beristirahat setelah melewati dua balapan yang menguras fisik.

Martin juga menyebut operasi memiliki risiko besar sehingga untuk sementara dirinya akan mempertahankan kondisi tersebut sambil memasuki rangkaian balapan Asia.

Pada Grand Prix Austria, Martin sempat memimpin balapan 28 lap sebelum akhirnya finis kedua di belakang Pedro Acosta. Hasil tersebut membuat Martin memperlebar keunggulannya atas Marc Marquez menjadi 12 poin di klasemen MotoGP.

Martin mengaku puas dengan penampilannya karena mampu mempertahankan posisi kedua meski harus mengelola kondisi fisik dan cengkeraman ban belakang hingga akhir balapan.

Editor: Hanny Suwindari
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