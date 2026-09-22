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Selasa, 22 September 2026 | 22.58 WIB

Asian Games 2026: Tampil Maksimal, Karateka Putri Indonesia Cok Istri Sabet Perunggu

Karateka Indonesia Cok Istri Agung Sanistyarani (kanan) berusaha memukul atlet Iran Fatemeh Saadati pada babak final perebutan perunggu 55kg putri Asian Games 2022 di Linping Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu (7/10/2023). Coki gagal meraih medali usai kalah dengan skor 0-3. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. - Image

Karateka Indonesia Cok Istri Agung Sanistyarani (kanan) berusaha memukul atlet Iran Fatemeh Saadati pada babak final perebutan perunggu 55kg putri Asian Games 2022 di Linping Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Sabtu (7/10/2023). Coki gagal meraih medali usai kalah dengan skor 0-3. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JawaPos.com - Karateka Indonesia Cok Istri Agung Sanistyrani meraih medali perunggu setelah tampil maksimal pada nomor kumite -55 kilogram putri Asian Games 2026 yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang, Selasa.

Cok Istri harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran Fatemehzahra Saeidabadi pada semifinal. Ia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura Hafezan Marissa pada pertandingan perebutan tempat ketiga.

"Itu sudah penampilan maksimal dari Coki. Harus diakui atlet dari Iran memang penampilannya lebih baik," kata pelatih karate Indonesia Jintar Simanjuntak.

Sebelum mencapai semifinal, Cok Istri mengawali perjuangannya dengan mengalahkan Alisha dengan skor 6-1 pada babak 16 besar. Ia kemudian menundukkan karateka Makau Lei Hong Kio 8-5 pada perempat final.

Kekalahan dari Saeidabadi membuat Cok Istri harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga. Dalam laga tersebut, ia tampil efektif untuk mengamankan kemenangan 7-3 atas Hafezan sekaligus memastikan dirinya naik podium.

Jintar mengatakan sejak awal tim tidak memberikan target spesifik terkait jenis medali yang harus diraih Cok Istri pada Asian Games 2026.

"Target kita untuk Coki hanya medali saja. Medali apa pun," ujar Jintar.

Perunggu yang diraih Cok Istri menambah koleksi medali karate Indonesia pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Sebelumnya, karateka Indonesia Leica Al Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu dari nomor kumite +68 kilogram putri setelah mengalahkan karateka Kirgizstan Begimai Orozalieva 6-1 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, Minggu (20/9).

Editor: Banu Adikara
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