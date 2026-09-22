Asian Games 2026: Tampil Maksimal, Karateka Putri Indonesia Cok Istri Sabet Perunggu

JawaPos.com - Karateka Indonesia Cok Istri Agung Sanistyrani meraih medali perunggu setelah tampil maksimal pada nomor kumite -55 kilogram putri Asian Games 2026 yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang, Selasa.

Cok Istri harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran Fatemehzahra Saeidabadi pada semifinal. Ia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura Hafezan Marissa pada pertandingan perebutan tempat ketiga.

"Itu sudah penampilan maksimal dari Coki. Harus diakui atlet dari Iran memang penampilannya lebih baik," kata pelatih karate Indonesia Jintar Simanjuntak.

Baca Juga: Tim Beregu Putri Indonesia ke Semifinal Asian Games 2026 Usai Bungkam Taiwan

Sebelum mencapai semifinal, Cok Istri mengawali perjuangannya dengan mengalahkan Alisha dengan skor 6-1 pada babak 16 besar. Ia kemudian menundukkan karateka Makau Lei Hong Kio 8-5 pada perempat final.

Kekalahan dari Saeidabadi membuat Cok Istri harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga. Dalam laga tersebut, ia tampil efektif untuk mengamankan kemenangan 7-3 atas Hafezan sekaligus memastikan dirinya naik podium.

Jintar mengatakan sejak awal tim tidak memberikan target spesifik terkait jenis medali yang harus diraih Cok Istri pada Asian Games 2026.

Baca Juga:Yu Zidi Pecahkan Rekor Asian Games di Usia 13 Tahun

"Target kita untuk Coki hanya medali saja. Medali apa pun," ujar Jintar.

Perunggu yang diraih Cok Istri menambah koleksi medali karate Indonesia pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026.