Kejurnas Woodball 2026 Jadi Ajang Seleksi Menuju World Cup

JawaPos.com - Indonesia Woodball Association (IWBA) menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Woodball 2026 di Lapangan Banteng, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/7). Kejuaraan didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menjadi penyelenggaraan Kejurnas Woodball dengan keikutseetaan atlet terbanyaj sepanjang sejarah.

Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWBA) Aang Sunadji mengatakan, ajang ini diikuti sebanyak 223 atlet dari 16 provinsi. Mereka tampil di 14 nomor kategori prestasi serta kategori pembinaan yang meliputi Kelompok Umur (KU) 12, KU-15, dan KU-18 sebagai bagian dari upaya regenerasi atlet nasional.

Aang menuturkan, tingginya antusiasme peserta menunjukkan perkembangan woodball yang semakin pesat di berbagai daerah. Kebijakan membebaskan biaya partisipasi menjadi salah satu langkah IWBA untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi atlet-atlet potensial dari seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, kejurnas tahun ini menjadi yang terbesar yang pernah kami selenggarakan. Pihaknya menggratiskan partisipasi agar daerah tidak terbebani biaya sehingga bisa mengirimkan atlet terbaiknya, bahkan hingga tim junior.

"Kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya,” kata Aang.

Aang menambahkan, hasil Kejurnas akan menjadi salah satu bahan evaluasi penting dalam penyusunan tim nasional yang akan berlaga pada World Cup Woodball 2026 di Perlis, Malaysia.

“Atlet-atlet terbaik dari Kejurnas tentu akan menjadi pertimbangan utama dalam memperkuat Tim Indonesia menuju World Cup. Kami ingin memastikan bahwa atlet yang mewakili Merah Putih benar-benar lahir dari proses kompetisi yang berkualitas,” beber Aang Sunadji.

Mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Andri Yansyah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Jakarta sebagai tuan rumah Kejurnas Woodball 2026.