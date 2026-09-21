Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Lolos ke Perempat Final Asian Games 2026, Taiwan Menanti

Tim bulu tangkis putri Indonesia mengalahkan Mongolia 3-0 dan lolos ke perempat final Asian Games 2026. Taiwan menjadi lawan berikutnya. (Dok. PBSI)
JawaPos.com – Tim bulu tangkis putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Menghadapi Mongolia pada babak 16 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium kemarin (20/9), Indonesia unggul 3-0.
Putri Kusuma Wardani membuka keunggulan Indonesia setelah mengalahkan Enkhlen Tselmeg-Od dua game langsung 21-4, 21-3.
Kemenangan tersebut dijadikan Putri sebagai momen untuk mendapatkan feeling sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.
Putri juga menegaskan, tim putri Indonesia tidak ingin terbebani dengan status sebagai tim yang tidak terlalu diunggulkan. Mereka memilih fokus menjalani pertandingan satu demi satu.
“Kami semua mau menunjukkan bahwa kami bisa menyumbang medali. Kami mencoba nothing to lose, satu pertandingan demi satu pertandingan. Hari ini (kemarin) menang, langsung fokus lagi ke yang selanjutnya,” tuturnya.
Dalam partai kedua, ganda Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menang 21-3, 21-7 atas Khulangoo Chuluunbat/Enkhjin Ganbat.
“Puji Tuhan bisa menang tanpa cedera. Tadi (kemarin) di lapangan masih lebih banyak ngenakin servis dan pukulan. Ada beberapa yang belum enak dan harus dievaluasi lagi,” ungkap Rachel.
Poin ketiga sekaligus penentu kelolosan Indonesia disumbangkan Thalita Ramadhani Wiryawan. Pebulu tangkis berusia 18 tahun asal Surabaya itu menundukkan Sarangua Kherlenbaatar 21-3, 21-5.
“Cukup excited main di Asian Games. Pastinya ingin menampilkan yang terbaik, mencoba bermain semaksimal mungkin, dan ingin terus menyumbang poin kalau dipercaya turun,” ungkap Thalita.
Lawan Indonesia pada perempat final besok (22/9) pagi adalah Taiwan. Thalita menyadari lawan memiliki para pemain dengan peringkat tinggi dan kekuatan yang merata.
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