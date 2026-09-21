Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Selasa, 22 September 2026 | 00.42 WIB

Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Lolos ke Perempat Final Asian Games 2026, Taiwan Menanti

Tim bulu tangkis putri Indonesia mengalahkan Mongolia 3-0 dan lolos ke perempat final Asian Games 2026. Taiwan menjadi lawan berikutnya. (Dok. PBSI) - Image

Tim bulu tangkis putri Indonesia mengalahkan Mongolia 3-0 dan lolos ke perempat final Asian Games 2026. Taiwan menjadi lawan berikutnya. (Dok. PBSI)

JawaPos.com – Tim bulu tangkis putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Menghadapi Mongolia pada babak 16 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium kemarin (20/9), Indonesia unggul 3-0.

Putri Kusuma Wardani membuka keunggulan Indonesia setelah mengalahkan Enkhlen Tselmeg-Od dua game langsung 21-4, 21-3.

Kemenangan tersebut dijadikan Putri sebagai momen untuk mendapatkan feeling sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

Putri juga menegaskan, tim putri Indonesia tidak ingin terbebani dengan status sebagai tim yang tidak terlalu diunggulkan. Mereka memilih fokus menjalani pertandingan satu demi satu.

“Kami semua mau menunjukkan bahwa kami bisa menyumbang medali. Kami mencoba nothing to lose, satu pertandingan demi satu pertandingan. Hari ini (kemarin) menang, langsung fokus lagi ke yang selanjutnya,” tuturnya.

Dalam partai kedua, ganda Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menang 21-3, 21-7 atas Khulangoo Chuluunbat/Enkhjin Ganbat.

“Puji Tuhan bisa menang tanpa cedera. Tadi (kemarin) di lapangan masih lebih banyak ngenakin servis dan pukulan. Ada beberapa yang belum enak dan harus dievaluasi lagi,” ungkap Rachel.

Poin ketiga sekaligus penentu kelolosan Indonesia disumbangkan Thalita Ramadhani Wiryawan. Pebulu tangkis berusia 18 tahun asal Surabaya itu menundukkan Sarangua Kherlenbaatar 21-3, 21-5.

“Cukup excited main di Asian Games. Pastinya ingin menampilkan yang terbaik, mencoba bermain semaksimal mungkin, dan ingin terus menyumbang poin kalau dipercaya turun,” ungkap Thalita.

Lawan Indonesia pada perempat final besok (22/9) pagi adalah Taiwan. Thalita menyadari lawan memiliki para pemain dengan peringkat tinggi dan kekuatan yang merata.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Yu Zidi Pecahkan Rekor Asian Games di Usia 13 Tahun - Image
Sports

Yu Zidi Pecahkan Rekor Asian Games di Usia 13 Tahun

Senin, 21 September 2026 | 23.51 WIB

Tak Ada Timnas Indonesia! Berikut Jadwal Pertandingan Sepak Bola Asian Games 2026 - Image
Sports

Tak Ada Timnas Indonesia! Berikut Jadwal Pertandingan Sepak Bola Asian Games 2026

Senin, 21 September 2026 | 20.42 WIB

Jadwal Sepak Bola Putri di Asian Games 2026 Hari Ini, Ada Vietnam vs Thailand! - Image
Sports

Jadwal Sepak Bola Putri di Asian Games 2026 Hari Ini, Ada Vietnam vs Thailand!

Senin, 21 September 2026 | 20.38 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore