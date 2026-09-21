Eugenia Diva Raih Perunggu dari Wushu Asian Games 2026

Atlet wushu putri Indonesia Eugenia Diva Widodo beraksi dalam nomor changquan putri Asian Games 2026. (Arindra Meodia/Antara)

JawaPos.com - Atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor changguan putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Senin (21/9).

Eugenia membukukan nilai 9,706 poin untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5,00 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2,00 untuk tingkat kesulitan.

"Pertandingan hari ini puas banget ya soalnya aku bisa berhasil mengeluarkan apa yang sudah aku latih selama ini," kata Eugenia setelah pertandingan dilansir dari Antara.

Tampil pada urutan keempat, Eugenia sempat memimpin daftar perolehan nilai, tapi kemudian digeser atlet Makau Sou Cho Man yang mencatat 9,710 poin.

Persaingan semakin ketat hingga penampilan terakhir.

Atlet Hong Kong Sham Hyl meraih nilai 9,713 poin untuk sekaligus menempati posisi teratas dan membawa pulang medali emas, sementara Sou Cho Man meraih perak.

Ini medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 dia hanya bisa menempati peringkat keenam.

"Persaingannya ketat banget, nilainya juga tipis-tipis sekali dan semua yang bertanding di sini juara dunia juga," ujar Eugenia.