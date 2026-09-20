Asian Games 2026: Tim Tenis Meja Putra Indonesia Dipecundangi 0-3 oleh India

JawaPos.com - Indonesia menelan kekalahan 0-3 melawan India dalam pertandingan tenis meja nomor beregu putra Grup F Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, di Sky Hall Toyota, Jepang, Minggu.

Berdasarkan statistik penyelenggara, Indonesia menurunkan Muhammad Negara pada laga pertama untuk menghadapi Sathiyan Granasekaran. Muhammad sempat bersaing ketat pada awal gim pertama tetapi kalah pada 8-11.

Granasekaran kembali mengendalikan pertandingan dan memenangi dua gim berikutnya yakni 11-7, 11-9 guna membawa India unggul 1-0. Hasil tersebut membuat Indonesia harus mengejar ketertinggalan pada pertandingan kedua.

Muhammad Junindra kemudian tampil menghadapi Manav Thakkar. Junindra berusaha memberikan perlawanan, tetapi Thakkar lebih konsisten dalam mengamankan poin. Kedua atlet saling ngotot sehingga laga harus diselesaikan sampai gim kelima. Pada akhirnya Thakkar menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 3-2 (11-7, 8-11, 11-6, 6-11, 11-9).

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Hasil laga kedua itu, membuat India hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan pertandingan beregu tersebut menjadi miliknya.

Pada laga ketiga, Affan Pratama mendapat tugas menghadapi Manush Shah. Affan memberikan perlawanan ketat pada awal gim pertama sebelum akhirnya kalah 9-11. Dua gim berikutnya dia kembali kalah 9-11 dan 10-12.

India sudah mengamankan tiga kemenangan dalam tiga pertandingan pertama, sehingga dua laga berikutnya tidak perlu dimainkan. Sebab, format pertandingan beregu membuat kemenangan tiga laga langsung cukup untuk menentukan pemenang.