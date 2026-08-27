Lewat Relawan Bakti BUMN, Bank Mandiri Gerakkan Semangat Kemerdekaan dari Nagari Kumango

Bank Mandiri mendorong pembangunan masyarakat lewat program Relawan Bakti BUMN yang diinisiasi oleh BP BUMN pada 16 - 19 Agustus 2026 lalu secara serentak di 11 titik di Indonesia.(Istimewa).
JawaPos.com - Memaknai semangat HUT ke-81 Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Bank Mandiri kembali mempertegas komitmennya dalam mendorong pembangunan masyarakat melalui kolaborasi lintas ekosistem. Bank Mandiri turut mengambil peran dalam program Relawan Bakti BUMN, yang diinisiasi oleh BP BUMN sebagai wujud nyata transformasi BUMN yang semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan dampak bagi pembangunan nasional.
Program yang berlangsung pada 16 - 19 Agustus 2026 lalu dilaksanakan secara serentak di 11 titik di Indonesia. Bank Mandiri dipercaya menjadi penanggung jawab pelaksanaan program di Nagari Kumango, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan mengerahkan relawan untuk berkontribusi langsung dalam penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Melalui Relawan Bakti BUMN, Bank Mandiri bersama masyarakat bergerak menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui penguatan pendidikan, ekonomi lokal, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Sejalan dengan semangat kemerdekaan, setiap aksi relawan dihadirkan untuk menjadi fondasi perubahan yang terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi Nagari maupun negeri.
VP Corporate Social Responsibility Center Bank Mandiri Malhind Desianty mengatakan, keterlibatan Bank Mandiri menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan manfaat dan nilai tambah kepada masyarakat sekaligus memperkuat peran BUMN dalam pembangunan.
“Relawan Bakti BUMN menjadi momentum untuk bergerak langsung bersama masyarakat, memahami kebutuhan di lapangan, dan menghadirkan solusi yang memberikan manfaat nyata. Kami percaya pembangunan yang berkelanjutan dapat dibangun beriringan baik dari sisi ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan,” ujar Desianty dalam keterangan resmi pada Kamis (27/8).
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Dia menambahkan, semangat “Bergerak dari Hati, Berdampak untuk Negeri” menjadi landasan Bank Mandiri dalam menjalankan program ini. Kepedulian yang diwujudkan melalui aksi nyata diharapkan dapat menjadi fondasi perubahan yang terus tumbuh, sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat nagari.
Nagari Kumango dipilih dengan mempertimbangkan potensi dan karakter masyarakatnya yang kuat. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, sementara nilai adat dan budaya Minangkabau masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Nagari, juga dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan Silat Kumango, warisan budaya Minangkabau, serta memiliki potensi ekonomi lokal melalui produk makanan tradisional dan UMKM.
Melalui Relawan Bakti BUMN, Bank Mandiri memfokuskan kontribusinya pada empat bidang utama, yakni pendidikan, penguatan ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Di bidang ekonomi, Bank Mandiri memberikan dukungan sarana dan prasarana pertanian berupa mesin bajak, mesin perontok jagung, mesin perambah rumput, kultivator, kipas padi, serta terpal. Perseroan juga mendukung perbaikan jalan usaha tani sepanjang sekitar 800 meter guna menunjang aktivitas dan produktivitas masyarakat.
Untuk mendukung pendidikan, Bank Mandiri melakukan revitalisasi fasilitas SDN 06 Kumango dan SDN 20 Kumango, antara lain melalui pengecatan bangunan, perbaikan plafon dan atap, pembenahan toilet, pagar, ruang perpustakaan dan mushala, hingga penyediaan meja dan kursi serta pojok baca. Sebanyak 279 paket perlengkapan sekolah juga disalurkan untuk mendukung kebutuhan belajar anak-anak.
Pada aspek kesehatan, Bank Mandiri memperkuat fasilitas Poskesri Nagari Kumango melalui pembangunan pagar, pengecatan, serta penyediaan berbagai peralatan kesehatan, termasuk tensi digital, timbangan bayi dan dewasa, alat pengukur tinggi badan, serta alat pemeriksaan GCU. Dukungan juga diberikan melalui 140 paket Balita Sehat dan 370 paket Lansia Sehat.
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