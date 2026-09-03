Menuju 28 Tahun, Bank Mandiri Hadirkan Livin’ Berbagi Rp28 bagi Pekerja Lapangan

Menyambut 28 tahun perjalanan Bank Mandiri dimaknai sebagai kesempatan untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan berbagi manfaat bagi sesama.
JawaPos.com- Setiap hari, ada masyarakat yang bekerja, berusaha, dan menciptakan peluang dengan caranya masing-masing. Salah satunya adalah para pekerja lapangan yang turut menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Di tengah aktivitas dan perjuangan mereka sehari-hari, hadirnya dukungan dan perhatian sederhana dapat menjadi bermakna.
Bagi Bank Mandiri, 28 tahun perjalanan dimaknai sebagai kesempatan untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan berbagi manfaat bagi sesama. Semangat tersebut diwujudkan melalui program Livin’ Mandiri Berbagi, dengan menghadirkan masing-masing 280 paket makanan dan minuman yang tersebar di 12 titik wilayah Indonesia.
Paket tersebut dapat diperoleh masyarakat, khususnya para pekerja lapangan, melalui transaksi senilai Rp28 menggunakan fitur QR Bayar pada aplikasi Livin’ by Mandiri. Inisiatif ini secara rutin dilaksanakan setiap tanggal 2 menjelang HUT ke-28 Bank Mandiri pada 2 Oktober 2026.
SEVP Corporate Relations Bank Mandiri Wisnu Trihanggodo mengatakan, program ini menjadi salah satu cara Bank Mandiri memaknai perjalanan 28 tahun dengan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
"Momen menuju 28 tahun Bank Mandiri kami jadikan sebagai kesempatan untuk terus berbagi dan tumbuh bersama masyarakat. Karena itu, melalui Livin’ Mandiri Berbagi, kami ingin mengapresiasi para pekerja lapangan yang setiap hari berkontribusi dalam mendukung aktivitas keseharian masyarakat," ujar Wisnu dalam keterangan resminya, Kamis (3/9).
Adapun, Livin’ Mandiri Berbagi telah dilaksanakan secara konsisten di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari rangkaian program yang mengajak masyarakat untuk saling berbagi dan menguatkan.
"Setiap perjalanan memiliki makna ketika dapat dibagikan dan dirasakan bersama. Kami berharap Livin’ Mandiri Berbagi dapat menjadi ruang sederhana bagi masyarakat untuk saling memberikan apresiasi, sekaligus membawa semangat kebersamaan menuju hari jadi Bank Mandiri pada 2 Oktober mendatang," pungkas Wisnu.
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Jawa Pos
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