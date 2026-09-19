Thailand Juara, Asian Minifootball Championship 2026 Resmi Berakhir di Jakarta

Thailand keluar sebagai juara Asian Minifootball Championship (ANMC) Asia Cup 2026 di ASIOP Stadium, Jakarta, Jumat (18/9). (Dok. Asianminifootballofficial)
JawaPos.com - Asian Minifootball Championship (ANMC) Asia Cup 2026 resmi berakhir di ASIOP Stadium, Jakarta, Jumat (18/9).
Thailand keluar sebagai juara setelah mengalahkan Uzbekistan 3-2 pada partai final, sekaligus mempertahankan gelar yang mereka raih pada edisi perdana di Bangkok, Thailand, 2023.
Uzbekistan harus puas sebagai runner-up, sementara Uni Emirat Arab (UEA) menempati peringkat ketiga setelah mengalahkan tuan rumah Indonesia dengan skor 3-0 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.
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Indonesia pun mengakhiri kiprahnya di peringkat keempat.
Dengan berakhirnya pertandingan final, rangkaian ANMC 2026 yang berlangsung sejak 13 September resmi ditutup.
Sebanyak 10 negara ambil bagian dalam kejuaraan yang menjadi bagian dari jalur kualifikasi Asia menuju WMF World Championship 2027 di Republik Ceko tersebut.
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Selama enam hari penyelenggaraan, turnamen menghadirkan 27 pertandingan yang mempertemukan negara-negara dari berbagai kawasan Asia.
Persaingan berlangsung sejak fase grup, dilanjutkan pertandingan klasifikasi, semifinal, perebutan tempat ketiga hingga partai final.
Indonesia sebagai tuan rumah tergabung di Grup A bersama Thailand, India, Irak dan Bangladesh.
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