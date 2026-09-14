Sejarah Baru Dimulai di Jakarta! 10 Negara Bertarung di Asian Minifootball Championship 2026

JawaPos.com — Asian Minifootball Championship (AMNC) 2026 resmi dimulai di Stadion ASIOP, Jakarta, Minggu (13/09).

Kejuaraan yang mempertemukan 10 negara Asia ini menjadi momentum penting bagi perkembangan minifootball di kawasan sekaligus menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan edisi tahun ini.

AMNC 2026 menjadi bagian dari perjalanan perkembangan kejuaraan minifootball Asia yang sebelumnya telah digelar di Thailand dan Taiwan. Setelah penyelenggaraan sebelumnya, Indonesia kini mendapat kesempatan menjadi tuan rumah dan menghadirkan persaingan antarnegeri Asia di Jakarta.

“Hari ini bukan cuma membuka sebuah penyelenggaraan, tapi membuka lembaran baru bagi minifootball. Dengan setiap negara membawa bahasa dan kultur berbeda, namun mampu melebur menjadi satu kekuatan besar baru di dunia,” ujar Ketua Umum Federasi Minifootball Serikat Indonesia (FMSI) sekaligus Presiden Asian Minifootball Confederation, Eric Tuapattinay.

Menurut Eric, kejuaraan ini memiliki arti penting karena memberikan kesempatan bagi negara-negara Asia untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di level internasional.

“Saya percaya masa depan minifootball Asia sangat cerah, tetapi hanya bisa dicapai secara bersama-sama. Semua level pemangku kepentingan, pemain, pelatih, harus bisa berkolaborasi dan menunjukkan semangat untuk bisa menjadi besar, bukan hanya di level Asia tapi juga di dunia,” katanya.

Presiden World Minifootball Filip Juda menyoroti perjalanan panjang perkembangan minifootball hingga akhirnya AMNC 2026 dapat terselenggara di Indonesia.

“Saya sangat ingat pada 2014 kita duduk bersama untuk membahas project ini (minifootball), dan bersama-sama kita bisa mewujudkannya sampai datangnya hari ini,” ujar Filip.