Timnas Basket Putri Indonesia Hajar Thailand, Modal Penting ke 8 Besar Asian Games 2026

Timnas basket putri Indonesia menang 61-52 atas Thailand di Asian Games 2026. Srikandi Merah Putih menjaga peluang ke babak delapan besar. (Dok. Perbasi)
JawaPos.com - Timnas basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya dengan kemenangan. Skuad Srikandi menundukkan Thailand 61-52 pada pertandingan pertama Grup A di Aichi International Arena, Kota Nagoya, Prefektur Aichi, Jepang, Kamis.
Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di fase grup sekaligus membuka peluang melangkah ke babak delapan besar.
Manajer timnas basket putri Indonesia Handoyo menyebut bermain lepas tanpa beban menjadi salah satu kunci keberhasilan Srikandi Merah Putih mengamankan kemenangan pada laga pembuka.
"Harapan kami semoga dalam pertandingan selanjutnya, para pemain bisa bermain lebih bagus lagi, baik dalam mengeksekusi instruksi pelatih maupun secara mental," kata Handoyo seusai pertandingan.
Menurut Handoyo, kemenangan atas Thailand juga membuat Indonesia menguasai klasemen Grup A. Karena itu, para pemain diminta mempertahankan mental positif pada pertandingan berikutnya.
"Tetap bermain dengan hati dan kebanggaan memakai seragam Merah Putih," ujarnya.
Indonesia langsung tampil agresif sejak kuarter pertama. Tembakan dua angka Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi membuka perolehan poin Indonesia sebelum Thailand menyamakan kedudukan melalui Patthanauckkaranon.
Kedua tim kemudian terlibat persaingan ketat hingga kuarter pertama berakhir dengan keunggulan tipis Indonesia 14-13.
Memasuki kuarter kedua, persaingan masih berlangsung ketat. Namun, Indonesia mampu memanfaatkan momentum pada empat menit terakhir untuk menjauh dari Thailand.
Skuad yang dilatih pelatih asal Lithuania, Gitautas Kievinas, menutup babak pertama dengan keunggulan 36-26.
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Jawa Pos
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