Aryna Sabalenka Banting Raket di Final US Open 2026, Didenda Rp 132 Juta

Aryna Sabalenka didenda USD 7.500 atau sekitar Rp 132 juta setelah membanting dan merusak raket usai kalah dari Elena Rybakina di final US Open 2026. (Instagram @arynasabalenka)
JawaPos.com - Aryna Sabalenka harus membayar denda USD 7.500 atau sekitar Rp 132 juta setelah meluapkan frustasi dalam final US Open 2026. Petenis Belarus itu tampak merusak raket setelah kalah 4-6, 7-5, 2-6 dari Elena Rybakina pada Minggu (13/9) dini hari WIB.
Kekalahan itu memupus ambisinya mencetak hat-trick gelar US Open. Sesaat setelah pertandingan berakhir, dia melempar bola ke arah tribun.
Atlet 27 tahun itu kemudian membanting raket sebelum menuju net untuk bersalaman dengan Rybakina. Setelah kembali duduk di kursi, Sabalenka kembali merusak raket.
“Memang sulit mengendalikan emosi setelah kalah di final grand slam, apalagi ketika saya sedang mengejar tiga gelar US Open beruntun,” tuturnya saat konferensi pers dikutip dari YouTube resmi US Open.
“Kalau semua itu saya pendam, saya mungkin tidak akan bisa berkata apa-apa sekarang. Saya perlu melampiaskan semua rasa frustasi dan kekecewaan itu.”
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Jawa Pos
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