Veda Ega Pratama Ungkap Belum Mendapat Trofi Podium Moto3 Prancis Usai Hukuman Adrian Fernandez

JawaPos.com - Pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mengungkapkan bahwa dirinya belum menerima piala dari podium warisan yang diperolehnya pada Moto3 Prancis.

Dikutip dari akun Instagram @gpracingindonesia pada Sabtu (13/6), diketahui bahwa Veda mendapatkan podium tersebut setelah hasil balapan Adrian Fernandez dianulir akibat pelanggaran teknis yang ditemukan pada pemeriksaan mesin.

Meski tambahan poin telah masuk dalam klasemen sementara, trofi sebagai simbol keberhasilan tersebut masih belum diterima oleh pembalap asal Gunungkidul itu.

Veda mendapatkan posisi ketiga tambahan setelah Fernandez yang sebelumnya finis sebagai runner-up Moto3 Prancis terkena hukuman diskualifikasi. Dalam balapan tersebut, Veda sebenarnya mengakhiri perlombaan di posisi keempat setelah menunjukkan performa kuat di lintasan yang sulit.

Veda berhasil memperbaiki posisi dari urutan ke-14 setelah mengalami insiden pada awal balapan dengan kondisi trek yang basah.

Saat ditanya mengenai keberadaan piala tersebut Veda menyebut dirinya masih menunggu pemberian trofi. Ia menjelaskan bahwa piala tersebut seharusnya diberikan oleh Matteo Bertelle yang finis di posisi ketiga dalam balapan Moto3 Prancis. Namun, hingga saat ini proses penyerahan piala tersebut belum dilakukan.

Veda tidak menjadikan podium tambahan tersebut sebagai tekanan besar dalam perjalanan debutnya di ajang Moto3.

Pembalap muda tersebut menilai hasil podium merupakan bonus dari proses belajar untuk meningkatkan konsistensi selama musim pertamanya. Ia menegaskan akan terus berusaha tampil maksimal dalam setiap balapan yang masih tersisa.

Sepanjang musim debutnya, Veda mampu menunjukkan persaingan kuat dengan para pembalap terdepan Moto3. Ia menilai setiap sirkuit memiliki tantangan berbeda, termasuk Sirkuit Hungaria yang dianggap sulit karena tingkat cengkeraman ban rendah serta kondisi cuaca panas.