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Risma Azzah Fatin
Senin, 20 Juli 2026 | 04.35 WIB

Tak Hanya Trofi Juara, Final Piala Dunia 2026 Juga Tentukan Pemenang Golden Boot 

messi (x @ilatif_)
messi (x @ilatif_
 
JawaPos.com – Persaingan memperebutkan Golden Boot Piala Dunia 2026 berlangsung hingga pertandingan final.
 
Menurut laporan The Guardian, Kylian Mbappe untuk sementara berada di posisi terdepan setelah mencetak dua gol saat Prancis kalah dramatis 4-6 dari Inggris dalam laga perebutan tempat ketiga.
 
Namun, Lionel Messi masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan ketika Argentina menghadapi Spanyol di partai final.
 
Tambahan dua gol membuat Mbappe mengoleksi 10 gol sepanjang turnamen, unggul dua gol atas Messi.
 
Jika Messi mampu mencetak dua gol di final, ia berpeluang menyamai jumlah gol Mbappe dan merebut Golden Boot berkat keunggulan jumlah assist.
 
Apabila gagal mencapai target tersebut, Mbappe akan mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang meraih Golden Boot Piala Dunia sebanyak dua kali.
 
Tak hanya bersaing sebagai top skor turnamen, kedua megabintang itu juga terlibat duel dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. 
 
Mbappe kini memimpin dengan 22 gol, sementara Messi membuntuti dengan 21 gol, membuat laga final semakin sarat gengsi bagi keduanya.
 
Catatan 10 gol Mbappe juga menjadi pencapaian istimewa. Ia menjadi pemain pertama yang menembus dua digit gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak Gerd Müller melakukannya bersama Jerman Barat pada 1970.
 
Sepanjang sejarah turnamen, hanya segelintir legenda seperti Just Fontaine, Sándor Kocsis, Eusébio, Ronaldo Nazário, dan Müller yang pernah mencetak delapan gol atau lebih dalam satu edisi Piala Dunia.
 
Selain itu, Jude Bellingham ikut mencuri perhatian setelah mencetak gol ke gawang Prancis.
 
Gelandang Inggris itu kini mengoleksi tujuh gol, menjadikannya pemain Inggris dengan torehan gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia.
 
Ia unggul atas Erling Haaland berkat jumlah assist, sedangkan Harry Kane dan Ousmane Dembélé sama-sama mengoleksi enam gol.
 
Dengan perebutan Golden Boot, rekor pencetak gol sepanjang masa, hingga gengsi laga final yang dipertaruhkan, duel Argentina melawan Spanyol dipastikan menjadi penutup sempurna bagi Piala Dunia 2026.
 
Semua mata kini tertuju pada apakah Messi mampu menciptakan akhir yang manis atau Mbappe yang akan mengukuhkan dominasinya sebagai mesin gol terbaik turnamen.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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