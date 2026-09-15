Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 16 September 2026 | 02.02 WIB

Max Verstappen Geram Diminta Kembalikan Posisi kepada Lewis Hamilton Usai Insiden F1 Madrid 2026

Max Verstappen (Crash) - Image

Max Verstappen (Crash)

JawaPos.com – Max Verstappen meluapkan kekesalannya setelah diminta mengembalikan satu posisi kepada Lewis Hamilton menyusul insiden pada lap pertama Grand Prix Spanyol di Madrid.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (14/9), Verstappen memotong Tikungan 1 ketika berusaha mempertahankan posisi dari Hamilton, tetapi kemudian mendapat instruksi dari tim Red Bull untuk memberikan kembali posisi tersebut, yang juga membuatnya harus memberi jalan kepada Andrea Kimi Antonelli.

Keputusan itu memicu kemarahan Verstappen melalui radio tim karena ia merasa Hamilton berisiko menabraknya jika dirinya tetap berada di jalur balap.

Verstappen mempertanyakan keputusan tersebut dan menilai dirinya akan mengalami kerusakan atau bahkan tersingkir dari balapan jika tidak keluar dari lintasan.

Setelah kembali menyalip Hamilton, pembalap asal Belanda itu menyebut situasi tersebut sebagai “balapan ala Mickey Mouse” karena merasa keputusan yang diambil tidak masuk akal.

Verstappen kemudian finis di posisi kedua dan menjelaskan bahwa dirinya memilih menghindari kontak dengan Hamilton karena bagian bawah mobil Mercedes tersebut menyentuh trotoar hingga kehilangan kendali di awal balapan.

Menurut Verstappen, tindakannya di Tikungan 1 semata-mata untuk menghindari tabrakan yang dapat mengakhiri balapannya lebih awal.

Verstappen menilai jika tetap berada di jalur tersebut, mobilnya kemungkinan mengalami kontak dengan Hamilton sehingga peluang meraih kemenangan akan langsung hilang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Max Verstappen Soroti Minimnya Peluang Menyalip di Sirkuit Madring Spanyol - Image
Sports

Max Verstappen Soroti Minimnya Peluang Menyalip di Sirkuit Madring Spanyol

Senin, 14 September 2026 | 13.43 WIB

F1: 100 Ribu Penonton Padati Zandvoort, Perpisahan GP Belanda Diwarnai Kekacauan - Image
Sports

F1: 100 Ribu Penonton Padati Zandvoort, Perpisahan GP Belanda Diwarnai Kekacauan

Senin, 24 Agustus 2026 | 18.38 WIB

F1: Verstappen Ingin Pensiun Bersama Red Bull, Kontrak Diperpanjang hingga 2030 - Image
Sports

F1: Verstappen Ingin Pensiun Bersama Red Bull, Kontrak Diperpanjang hingga 2030

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23.36 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore