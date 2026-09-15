Max Verstappen Geram Diminta Kembalikan Posisi kepada Lewis Hamilton Usai Insiden F1 Madrid 2026

Max Verstappen (Crash)
JawaPos.com – Max Verstappen meluapkan kekesalannya setelah diminta mengembalikan satu posisi kepada Lewis Hamilton menyusul insiden pada lap pertama Grand Prix Spanyol di Madrid.
Dilansir dari laman Crash pada Senin (14/9), Verstappen memotong Tikungan 1 ketika berusaha mempertahankan posisi dari Hamilton, tetapi kemudian mendapat instruksi dari tim Red Bull untuk memberikan kembali posisi tersebut, yang juga membuatnya harus memberi jalan kepada Andrea Kimi Antonelli.
Keputusan itu memicu kemarahan Verstappen melalui radio tim karena ia merasa Hamilton berisiko menabraknya jika dirinya tetap berada di jalur balap.
Verstappen mempertanyakan keputusan tersebut dan menilai dirinya akan mengalami kerusakan atau bahkan tersingkir dari balapan jika tidak keluar dari lintasan.
Setelah kembali menyalip Hamilton, pembalap asal Belanda itu menyebut situasi tersebut sebagai “balapan ala Mickey Mouse” karena merasa keputusan yang diambil tidak masuk akal.
Verstappen kemudian finis di posisi kedua dan menjelaskan bahwa dirinya memilih menghindari kontak dengan Hamilton karena bagian bawah mobil Mercedes tersebut menyentuh trotoar hingga kehilangan kendali di awal balapan.
Menurut Verstappen, tindakannya di Tikungan 1 semata-mata untuk menghindari tabrakan yang dapat mengakhiri balapannya lebih awal.
Verstappen menilai jika tetap berada di jalur tersebut, mobilnya kemungkinan mengalami kontak dengan Hamilton sehingga peluang meraih kemenangan akan langsung hilang.
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