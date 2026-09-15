Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 16 September 2026 | 03.22 WIB

Lando Norris Kritik Aturan VSC F1, Dinilai Tidak Adil Usai Kehilangan Peluang Menang di F1 Spanyol

Lando Norris (Crash)

JawaPos.com – Lando Norris menilai aturan Virtual Safety Car (VSC) Formula 1 saat ini belum sepenuhnya adil setelah dirinya kehilangan peluang meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol di Madrid.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (14/9), Pembalap McLaren tersebut memimpin balapan sejak start dari posisi pole, tetapi tidak memperoleh kesempatan masuk pit ketika VSC diberlakukan.

Kondisi itu membuat Andrea Kimi Antonelli dan Max Verstappen dapat melakukan pit stop di bawah VSC sehingga memperoleh keuntungan waktu yang signifikan.

Norris akhirnya kembali ke lintasan di posisi kelima setelah pit stop yang lambat dan hanya mampu finis di urutan ketiga karena kesulitan menyalip di sirkuit jalanan Madring.

Norris beranggapan situasi tersebut bukan kesalahan tim maupun dirinya, melainkan faktor keberuntungan yang membuat dirinya menjadi satu-satunya pembalap di grid yang tidak mendapatkan kesempatan melakukan pit stop saat VSC.

Norris menilai kemenangan seharusnya tidak hilang akibat situasi yang berada di luar kendali pembalap, meskipun mengakui bahwa dirinya pernah memperoleh keuntungan dari penerapan VSC pada balapan sebelumnya.

Norris mengatakan persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas para pembalap selama bertahun-tahun dan perlu dipertimbangkan kembali agar aturan VSC dapat diterapkan secara lebih adil.

Norris mengusulkan sejumlah kemungkinan perubahan, termasuk memberikan kesempatan satu putaran kepada seluruh pembalap untuk melakukan pit stop atau menutup akses pit lane selama VSC.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Max Verstappen Geram Diminta Kembalikan Posisi kepada Lewis Hamilton Usai Insiden F1 Madrid 2026 - Image
Sports

Max Verstappen Geram Diminta Kembalikan Posisi kepada Lewis Hamilton Usai Insiden F1 Madrid 2026

Rabu, 16 September 2026 | 02.02 WIB

F1: Kimi Antonelli Menang dari P19 di Monza, George Russell Makin Jauh dari Gelar - Image
Sports

F1: Kimi Antonelli Menang dari P19 di Monza, George Russell Makin Jauh dari Gelar

Rabu, 9 September 2026 | 23.15 WIB

F1: Ferrari Mencari Kesempurnaan di Monza, Hanya Menang Dua Kali dalam 15 Tahun - Image
Sepak Bola Dunia

F1: Ferrari Mencari Kesempurnaan di Monza, Hanya Menang Dua Kali dalam 15 Tahun

Sabtu, 5 September 2026 | 14.58 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore