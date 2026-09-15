Lando Norris Kritik Aturan VSC F1, Dinilai Tidak Adil Usai Kehilangan Peluang Menang di F1 Spanyol

Lando Norris (Crash)

JawaPos.com – Lando Norris menilai aturan Virtual Safety Car (VSC) Formula 1 saat ini belum sepenuhnya adil setelah dirinya kehilangan peluang meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol di Madrid.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (14/9), Pembalap McLaren tersebut memimpin balapan sejak start dari posisi pole, tetapi tidak memperoleh kesempatan masuk pit ketika VSC diberlakukan.

Kondisi itu membuat Andrea Kimi Antonelli dan Max Verstappen dapat melakukan pit stop di bawah VSC sehingga memperoleh keuntungan waktu yang signifikan.

Norris akhirnya kembali ke lintasan di posisi kelima setelah pit stop yang lambat dan hanya mampu finis di urutan ketiga karena kesulitan menyalip di sirkuit jalanan Madring.

Norris beranggapan situasi tersebut bukan kesalahan tim maupun dirinya, melainkan faktor keberuntungan yang membuat dirinya menjadi satu-satunya pembalap di grid yang tidak mendapatkan kesempatan melakukan pit stop saat VSC.

Norris menilai kemenangan seharusnya tidak hilang akibat situasi yang berada di luar kendali pembalap, meskipun mengakui bahwa dirinya pernah memperoleh keuntungan dari penerapan VSC pada balapan sebelumnya.

Norris mengatakan persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas para pembalap selama bertahun-tahun dan perlu dipertimbangkan kembali agar aturan VSC dapat diterapkan secara lebih adil.