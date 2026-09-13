Sukses Bikin TKO Conor Benn, Ryan Garcia Buru Teofimo Lopez untuk Kawinkan Gelar WBC-WBA

JawaPos.com - Juara dunia kelas welter (66,7 kg) World Boxing Council (WBC) Ryan Garcia membidik pertarungan melawan juara World Boxing Association (WBA) Teofimo Lopez seusai mengalahkan Conor Benn untuk mempertahankan sabuk juaranya, Minggu WIB.

"Teofimo (Lopez), cepat kemari. Kau di mana?," kata Ryan Garcia seusai pertarungan di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat.

Garcia membuktikan kemampuan dengan mengalahkan Conor Benn hanya dalam dua ronde melalui technical knockout (TKO) dalam pertarungan yang ditayangkan secara global melalui DAZN.

Dengan kemenangan tersebut, petinju Amerika berusia 28 tahun itu berhasil mempertahankan gelar juara dunia kelas welter WBC sekaligus memperkuat rekor profesional menjadi 26 kemenangan, termasuk 21 kemenangan melalui KO/TKO, dan dua kekalahan.

Petinju berjulukan "King Ry" tidak membuang waktu untuk membidik dua juara lain yang mungkin memberikan tantangan yang lebih berat yaitu Teofimo Lopez Jr maupun rival beratnya, Devin Haney.

Lopez, yang sempat mengikuti konferensi pers Garcia-Benn, mencoba menerobos masuk ke ring setelah kemenangan Garcia, tetapi ditahan oleh petugas keamanan.

"Dia mau bertindak gila, saya juga bisa bertindak gila. Sebenarnya itu tidak masalah. Aku akan menghajar kamu sekarang juga," katanya.

Sebelumnya, Lopez telah menyatakan dengan jelas bahwa dia menginginkan pemenang pertarungan Garcia-Benn, bahkan memprediksi kemenangan Garcia.