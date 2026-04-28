Rebut Gelar Juara Dunia, Ryan Garcia Fokus Kejar Rematch Kontra Gervonta Davis

Petinju Ryan Garcia.
JawaPos.com - Petinju asal Amerika Serikat, Ryan Garcia, kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan bahwa dirinya masih belum bisa melupakan kekalahan dari Gervonta Davis pada 2023 lalu.
Meski kini telah meraih gelar juara dunia kelas welter 147 pound, Garcia mengaku duel melawan Davis masih terus membayangi pikirannya.
Pengakuan itu disampaikan Garcia melalui media sosial pada Sabtu (26/4). Dalam unggahannya, petinju berjuluk KingRy tersebut secara terbuka meminta kesempatan untuk menjalani laga ulang melawan Davis.
“Saya butuh pertarungan itu lagi dengan kondisi yang benar-benar seimbang. Saya butuh itu,” tulis Garcia dikutip dari marca.com.
Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian penggemar tinju dunia. Banyak yang menilai Garcia masih menyimpan rasa penasaran besar terhadap hasil pertarungan mereka yang berlangsung pada April 2023.
Saat itu, Garcia harus menerima kekalahan knockout pada ronde ketujuh dalam duel yang digelar di Las Vegas.
Kekalahan tersebut menjadi salah satu momen paling berat dalam kariernya sebagai petinju profesional.
Meski begitu, Garcia merasa pertarungan tersebut tidak berjalan dalam kondisi ideal. Ia beberapa kali menyinggung aturan catchweight dan klausul rehidrasi yang diterapkan sebelum laga berlangsung. Menurutnya, aturan itu cukup memengaruhi kondisi fisiknya saat naik ring menghadapi Davis.
Sejak kekalahan tersebut, karier Garcia sempat mengalami pasang surut. Namun perlahan ia berhasil bangkit dan kembali menunjukkan kualitasnya di atas ring. Puncaknya terjadi ketika ia sukses mengalahkan Mario Barrios untuk merebut gelar kelas welter.
