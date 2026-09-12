Djarum Foundation Raih Penghargaan Indonesia Sports Awards Kategori Sports Industry of The Year 2026

JawaPos.com - Djarum Foundation mendapat penghargaan Indonesia Sports Awards kategori Sports Industry of The Year 2026 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian acara Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Centre (JICC), Jakarta Pusat pada Jumat (11/9).

Menpora Erick Thohir mengatakan, Djarum Foundation merupakan salah satu stakeholder yang memiliki program berkelanjutan, kontribusi, dan dampak yang besar terhadap perkembangan industri olahraga nasional.

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Menurut dia, tidak mungkin dunia olahraga berkembang tanpa dukungan stakeholder yang bersatu membangun olahraga di Indonesia.

Pada tahun kedua Indonesia Sports Summit, lanjut menpora, perspektifnya mendorong industri olahraga dan memasyarakatkan olahraga agar prestasi bisa terus meningkat.

"Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Karena olahraga adalah pemersatu bangsa," kata Erick Thohir.

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"Apa yang dilakukan penerima penghargaan ini menunjukkan bahwa kontribusi berkelanjutan dapat memberikan dampak luas bagi perkembangan olahraga Indonesia,” ujar Erick Thohir.

Direktur Djarum Foundation Roberto Hartono menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang menjadi suntikan motivasi untuk terus berkontribusi terhadap dunia olahraga di Indonesia.