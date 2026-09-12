KSAD Jenderal Maruli Kembali Pimpin PJSI, Kejar Target Prestasi Judo Dunia 

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali memimpin PB PJSI. Dia menarget berbagai medali dari ajang internasional. (TNI AD)
JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali memimpin Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI). Orang nomor satu di TNI AD itu terus mengejar target mengantarkan judoka atau atlet judo Indonesia meraih prestasi dunia.
Maruli menegaskan hal itu usai dikukuhkan sebagai ketua umum PB PJSI periode 2026-2031 pada Jumat malam (11/9). Dia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berusaha membina atlet-atlet judo Indonesia agar tetap kompetitif, khususnya dalam berbagai ajang di level internasional.
Pembinaan atlet, kata Maruli, bukan perkara mudah. Dia menyampaikan hal itu setelah memimpi PB PJSI 5 tahun belakangan. Menurut dia, untuk menghasilkan atlet berprestasi perlu konsistensi dan kesinambungan pembinaan yang berlangsung dalam proses panjang.
”Proses untuk menjadi (juara) internasional memerlukan waktu panjang. Kami akan melanjutkan rencana-rencana itu,” kata dia kepada awak media.
Salah satu upaya yang akan terus diperkuat oleh Maruli dan jajarannya di PB PJSI adalah memberikan pengalaman bertanding kepada para atlet lewat kompetisi internasional. Maruli menilai, pengalaman itu menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas atlet.
Untuk itu, PB PJSI akan terus memperkuat sistem regenerasi melalui pembinaan berjenjang. Penjaringan dilakukan terhadap atlet yang telah memiliki prestasi maupun atlet baru yang dinilai memiliki potensi. Semuanya dibina sesuai kemampuan dan tahapan perkembangan masing-masing.
Pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Kostrad tersebut menyatakan bahwa prestasi olahraga tidak dapat dibangun secara instan. Diperlukan keseriusan dan konsistensi dalam jangka panjang agar proses pembinaan mampu menghasilkan atlet yang siap bersaing di tingkat internasional.
”Memang olahraga itu kalau sekarang mulai serius, baru bisa terlihat. Kalau konsisten, 8 sampai 10 tahun baru kelihatan (hasilnya). Kalau konsisten, itu juga masih banyak sekali kendala-kendalanya,” terang dia.
Dengan terpilihnya Maruli untuk memimpin PB PJSI selama 5 tahun ke depan, kesinambungan pembinaan sekaligus penguatan regenerasi atlet judo Indonesia diharapkan kembali mendatangkan prestasi. Dengan fondasi tersebut, PB PJSI optimistis akan meraih berbagai medali dari berbagai ajang prestisius.
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