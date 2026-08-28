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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 03.24 WIB

Fermin Aldeguer Resmi Bergabung dengan VR46 Ducati hingga 2028

Fermin Aldeguer resmi bergabung dengan VR46 Ducati (Crash) - Image

Fermin Aldeguer resmi bergabung dengan VR46 Ducati (Crash)

JawaPos.com – VR46 Ducati secara resmi mengonfirmasi Fermin Aldeguer sebagai pembalap untuk menghadapi musim MotoGP 2027 bersama tim milik Valentino Rossi tersebut.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (28/8), Pembalap asal Spanyol itu akan meninggalkan Gresini Racing dan mendapatkan kesempatan mengendarai motor Ducati dengan spesifikasi pabrikan untuk pertama kalinya.

Kesepakatan Aldeguer bersama Ducati dan VR46 berlaku hingga akhir musim 2028 serta menjadikannya pembalap non-Italia pertama yang memperkuat tim Valentino Rossi di MotoGP.

Aldeguer sebelumnya mencuri perhatian setelah memenangi Grand Prix Indonesia pada musim debutnya di kelas utama, meskipun perjalanannya kemudian terganggu sejumlah cedera.

Pembalap muda tersebut tetap mampu menunjukkan potensinya dengan meraih podium di Catalunya sebelum kembali mengalami cedera di Assen.

Pada musim 2027, Aldeguer akan menghadapi regulasi baru MotoGP yang mencakup perubahan kapasitas mesin menjadi 850 cc dan penggunaan ban Pirelli, sehingga ia menargetkan konsistensi serta finis di posisi lima besar.

Aldeguer mengaku bangga dapat bergabung dengan tim VR46 karena Valentino Rossi merupakan salah satu idola dan panutannya dalam karier balap.

Manajer tim VR46, Pablo Nieto, menilai Aldeguer memiliki potensi besar setelah mampu memenangi balapan pada musim debutnya dan berjanji memberikan dukungan penuh dalam menghadapi tantangan baru.

Aldeguer akan menjadi bagian dari susunan baru VR46 untuk era 850 cc bersama Nicolo Bulega, sementara Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli diperkirakan meninggalkan tim setelah musim 2026.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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