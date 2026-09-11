Hakim Ziyech Resmi Bergabung Klub Brasil Botafogo dengan Kontrak hingga 2028

Hakim Ziyech (Instagram @hziyech)
JawaPos.com – Hakim Ziyech resmi bergabung dengan klub Brasil, Botafogo, dengan kontrak yang berlaku hingga Desember 2028.
Dilansir dari laman Yabiladi pada Rabu (9/9), Pemain internasional Maroko tersebut dijadwalkan tiba di Rio de Janeiro untuk menyelesaikan proses penandatanganan kontrak.
Ziyech kemudian diperkenalkan secara resmi kepada media dan pendukung Botafogo setelah proses tersebut rampung.
Kepindahan ke Botafogo terjadi setelah Ziyech dan Wydad Athletic Club sepakat mengakhiri kontrak melalui kesepakatan bersama.
Pemain berusia 33 tahun itu bergabung dengan Wydad pada 2025 dan mencatatkan 16 penampilan dengan torehan sembilan gol selama memperkuat klub asal Casablanca tersebut.
Pengalaman tersebut menjadi kiprahnya bersama klub Maroko setelah sebelumnya berkarier di sejumlah klub Eropa.
Sebelum bergabung dengan Wydad, Ziyech dikenal sebagai salah satu pemain penting Ajax pada periode 2016 hingga 2020.
Ziyech kemudian melanjutkan karier bersama Chelsea sebelum kembali meninggalkan sepak bola Eropa untuk memperkuat klub Maroko. Bersama tim nasional Maroko, Ziyech telah mencatatkan 64 penampilan dan mencetak 25 gol.
Botafogo mendatangkan Ziyech sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad setelah menjalani musim yang sulit di kompetisi domestik.
Klub asal Rio de Janeiro tersebut saat ini berada di posisi ke-13 Liga Primer Brasil dengan 30 poin dari 24 pertandingan. Kehadiran Ziyech diharapkan menjadi salah satu tambahan penting bagi Botafogo hingga akhir masa kontraknya pada Desember 2028.
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