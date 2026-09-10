PBSI Siapkan Tiga Kombinasi Baru Ganda Campuran, Dejan/Felisha Debut di Denmark Open

JawaPos.com - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) kembali melakukan penyegaran di sektor ganda campuran. Ada tiga kombinasi baru yang sudah disiapkan.

Yakni, Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Bagas Maulana/Apriyani Rahayu, serta M. Nawaf Khoiriyansyah/Indah Cahya Sari Jamil. Perubahan itu dilakukan setelah tim pelatih mengevaluasi kebutuhan sektor ganda campuran dan peluang dari setiap kombinasi.

Pelatih ganda campuran Indonesia Nova Widianto mengatakan, proses tersebut merupakan bagian dari pencarian format yang paling sesuai. Karena itu, para pemain akan diberi kesempatan untuk membangun kecocokan melalui sejumlah pertandingan.

"Sekarang kami sedang mencari format terbaik untuk sektor ganda campuran. Karena itu, beberapa kombinasi pasangan seperti Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Bagas Maulana/Apriyani Rahayu dan M. Nawaf Khoiriyansyah/Indah Cahya Sari Jamil akan kami coba," ujar Nova.

Salah satu kombinasi yang paling menarik perhatian adalah Dejan/Felisha. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriyani Rahayu, sedangkan Felisha sempat menjadi tandem Jafar Hidayatullah. Dejan/Felisha dijadwalkan menjalani debut pada Denmark Open 2026 pada 13-18 Oktober mendatang.

Sementara itu, Nawaf/Indah dijadwalkan melakoni debut kompetitif pada Malaysia Super 100 2026. Turnamen tersebut berlangsung pada 13-18 Oktober atau bersamaan dengan Denmark Open.