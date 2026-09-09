Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 10 September 2026 | 02.00 WIB

Bonus Rp3 Miliar Dijanjikan! Ketua PBSI Yakin Atlet Makin Semangat di Asian Games 2026

Ketua PBSI Muhammad Fadil Imran menilai bonus Rp3 miliar dari Presiden Prabowo dapat menambah semangat atlet Indonesia di Asian Games 2026. (Dok. PBSI) - Image

Ketua PBSI Muhammad Fadil Imran menilai bonus Rp3 miliar dari Presiden Prabowo dapat menambah semangat atlet Indonesia di Asian Games 2026. (Dok. PBSI)

JawaPos.com – Bonus Rp3 miliar yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto bagi setiap atlet peraih medali emas Asian Games 2026 dinilai dapat menambah semangat kontingen Indonesia. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran menyebut hal tersebut sebagai bentuk tambahan motivasi bagi atlet untuk berjuang meraih prestasi.

"Pasti atlet akan semakin bersemangat untuk berjuang. Saya kira itu manusia. Ada bonus, apalagi dari Bapak Presiden," ujar Fadil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9).

Fadil menanggapi janji Presiden Prabowo memberikan bonus Rp3 miliar kepada setiap atlet peraih medali emas pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Jepang.

Tak hanya dari pemerintah, PP PBSI juga menyiapkan bonus bagi atlet bulu tangkis yang berhasil meraih medali di ajang tersebut. Namun, Fadil belum mengungkapkan besaran bonus yang akan diberikan.

"Pasti, pasti. Nanti kita sesuaikan dengan kemampuannya," kata Fadil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan janji bonus Rp3 miliar tersebut saat melepas Kontingen Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9).

Besaran bonus bagi peraih emas Asian Games 2026 itu lebih besar dibandingkan bonus peraih emas SEA Games yang sebelumnya sebesar Rp1 miliar.

Selain bonus, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian kepada peraih medali perak dan perunggu serta pelatih yang atletnya berprestasi melalui percepatan karier.

"Yang kemarin medali perak, perunggu pun karier-kariernya kami percepat. Ada yang Pak saya sudah sekian tahun belum naik pangkat. Termasuk, pelatih-pelatih, ada yang pangkatnya AKBP, saya bisikin Kapolri, naikkin pangkatlah, jangan terlalu pelit," ujar Presiden.

Sementara itu, Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) pada Rabu mengukuhkan Kontingen Indonesia yang berkekuatan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk mengikuti Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: ANTARA
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prabowo Lepas Kontingen Asian Games 2026, Janjikan Bonus Rp 3 Miliar Buat Peraih Emas - Image
Nasional

Prabowo Lepas Kontingen Asian Games 2026, Janjikan Bonus Rp 3 Miliar Buat Peraih Emas

Kamis, 10 September 2026 | 01.18 WIB

Timnas Basket Putra Indonesia Terdampak Erupsi Anak Krakatau, Menuju Asian Games 2026 dari Surabaya - Image
Sports

Timnas Basket Putra Indonesia Terdampak Erupsi Anak Krakatau, Menuju Asian Games 2026 dari Surabaya

Senin, 7 September 2026 | 23.47 WIB

Timnas Basket Putra Indonesia Berangkat Paling Awal ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026 - Image
Sports

Timnas Basket Putra Indonesia Berangkat Paling Awal ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026

Senin, 7 September 2026 | 23.12 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore