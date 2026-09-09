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Risma Azzah Fatin
Rabu, 9 September 2026 | 23.35 WIB

Kimi Antonelli Membuat Klaim Berani setelah Sukses Atas Kemenangan di F1 Monza 2026

Kimi Antonelli (Crash) - Image

Kimi Antonelli (Crash)

 

JawaPos.com – Kimi Antonelli membuat klaim berani setelah meraih kemenangan dramatis pada Grand Prix Italia di Monza dengan mengatakan bahwa penampilan terbaiknya masih akan datang.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (9/9), Pembalap Mercedes itu tampil luar biasa setelah memulai balapan dari posisi ke-19, lalu bangkit hingga merebut kemenangan melalui persaingan ketat dengan rekan setimnya, George Russell.

Antonelli menyebut kemenangan tersebut sebagai salah satu balapan terbaik dalam kariernya dan momen yang akan selalu dikenangnya.

Kemenangan di Monza membuat Antonelli memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan menjadi 66 poin atas Russell, sementara Lewis Hamilton tertinggal 76 poin.

Meski unggul cukup jauh, pembalap berusia 20 tahun itu menolak menganggap dirinya sudah dekat dengan gelar juara dunia karena persaingan masih dapat berubah dengan cepat.

Antonelli memilih berkonsentrasi pada setiap balapan dan berusaha memaksimalkan setiap kesempatan hingga musim berakhir.

Antonelli juga menunjukkan mentalitas agresif ketika berusaha menyalip Russell pada lap-lap terakhir untuk merebut posisi terdepan.

Upaya pertamanya membuat mobilnya sempat tergelincir ke area kerikil, tetapi ia tetap mampu melakukan manuver berikutnya dengan memanfaatkan baterai secara tepat hingga berhasil melewati Russell.

Menurut Antonelli, performa kuat Mercedes sepanjang akhir pekan turut membantunya melakukan comeback dan meraih kemenangan di hadapan publik Italia.

Editor: Novia Tri Astuti
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