Felix Auger-Aliassime Tersingkir Mengejutkan dari US Open 2026 dalam Pertandingan 4 Set

Felix Auger-Aliassime (Instagram @felixaliassime)
JawaPos.com – Unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir dari US Open 2026 setelah dikalahkan petenis Rusia, Karen Khachanov, dalam pertandingan 4 set.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (7/9), Khachanov meraih kemenangan dengan skor 6-7(5), 6-3, 6-2, 6-2 di Stadion Louis Armstrong setelah memanfaatkan permainan Auger-Aliassime yang dipenuhi kesalahan.
Kekalahan tersebut menjadi kejutan besar karena Auger-Aliassime merupakan semifinalis US Open 2025, sedangkan Khachanov berstatus petenis peringkat ke-50 dunia.
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Auger-Aliassime sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik setelah mematahkan servis Khachanov untuk unggul 3-0, tetapi sejumlah kesalahan membuat lawannya mampu memberikan perlawanan.
Khachanov kemudian tampil semakin konsisten dan berhasil mematahkan servis Auger-Aliassime sebanyak tujuh kali serta menyelamatkan tujuh dari sembilan break point yang dihadapinya.
Petenis Rusia tersebut akhirnya mengambil alih pertandingan sejak set kedua hingga keempat, sementara energi dan kondisi fisik Auger-Aliassime terlihat semakin menurun.
Khachanov menutup kemenangan setelah mempertahankan servis pada gim terakhir melalui pukulan servis keras yang gagal dikembalikan Auger-Aliassime.
Hasil tersebut mengantarkan Khachanov ke babak ketiga US Open sekaligus mencatatkan pencapaian untuk pertama kalinya mencapai babak ketiga seluruh turnamen Grand Slam dalam satu tahun kalender.
Khachanov selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan antara petenis Prancis Benjamin Bonzi dan unggulan ke-32 asal Peru, Ignacio Buse.
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Jawa Pos
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