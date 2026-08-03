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Risma Azzah Fatin
Senin, 3 Agustus 2026 | 15.54 WIB

Felix Auger-Aliassime Siap Berjuang Demi Kebanggaan Montreal di Turnamen Masters 2026

Felix Auger-Aliassime (Instagram @felixaliassime) - Image

Felix Auger-Aliassime (Instagram @felixaliassime)

JawaPos.com – Felix Auger-Aliassime akan tampil membawa kebanggaan kota kelahirannya saat mengikuti ATP Montreal Masters yang dimulai pada Minggu di Montreal, Kanada.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (2/8), Petenis peringkat keempat dunia itu kembali sebagai unggulan kedua dalam turnamen yang memiliki arti khusus sepanjang perjalanan kariernya. Sejak kecil, ia kerap hadir di ajang tersebut untuk menyaksikan langsung para petenis dunia berlatih dan bertanding.

Auger-Aliassime mengaku pengalaman menyaksikan sesi latihan para petenis profesional menjadi bagian penting dalam proses perkembangannya. Menurutnya, kesempatan melihat para pemain dari jarak dekat memberinya banyak pelajaran yang tidak selalu didapat saat pertandingan berlangsung.

Kini, Auger-Aliassime kembali ke turnamen tersebut sebagai salah satu unggulan utama dengan harapan meraih hasil terbaik di hadapan publik sendiri.

Menjelang turnamen, Auger-Aliassime baru saja mengakhiri kerja sama selama 10 tahun dengan pelatihnya, Frederic Fontang. Meski menjalani perubahan penting dalam timnya, petenis Kanada itu menegaskan tetap mempertahankan rutinitas dan persiapan yang sama seperti saat mengikuti turnamen lainnya.

Auger-Aliassime juga menyatakan tidak ingin terbebani oleh ekspektasi tinggi dari para pendukung tuan rumah.

Sebagai unggulan kedua, Auger-Aliassime langsung lolos ke babak kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Luca van Assche dari Prancis melawan seorang petenis kualifikasi. Turnamen tahun ini berlangsung tanpa sejumlah bintang seperti Jannik Sinner, Novak Djokovic, dan Carlos Alcaraz yang memilih absen.

Kondisi tersebut membuka peluang lebih besar bagi Auger-Aliassime untuk mencatatkan prestasi terbaik di Montreal Masters.

Editor: Novia Tri Astuti
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