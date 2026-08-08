Felix Auger-Aliassime Mundur dari Canadian Open 2026 di Montreal setelah Mengalami Cedera

Felix Auger-Aliassime (Flashscore)
JawaPos.com – Felix Auger-Aliassime mengundurkan diri dari Canadian Open 2026 di Montreal setelah mengalami cedera punggung saat menjalani latihan.
Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (8/8), Petenis tuan rumah yang menjadi unggulan kedua tersebut seharusnya menghadapi Titouan Droguet pada pertandingan babak kedua.
Pengunduran diri Auger-Aliassime membuat Droguet otomatis melaju ke babak ketiga turnamen ATP Masters 1000 tersebut.
Auger-Aliassime mengaku mulai merasakan sakit pada bagian punggung sejak Senin setelah sebelumnya menjalani latihan selama dua pekan tanpa mengalami masalah.
Petenis kelahiran Montreal itu kemudian berusaha mempersiapkan diri untuk tetap tampil setelah mendapatkan tambahan waktu satu hari sebelum pertandingan. Namun, kondisi fisiknya tidak kunjung membaik sehingga dirinya memutuskan tidak mengambil risiko untuk bertanding.
Auger-Aliassime mengaku kecewa karena cedera tersebut terjadi pada waktu yang tidak tepat, terutama karena Canadian Open digelar di kota kelahirannya. Kehadirannya sebenarnya menjadi salah satu daya tarik utama turnamen tersebut di tengah absennya sejumlah pemain papan atas seperti Jannik Sinner dan Novak Djokovic.
Auger-Aliassime sebelumnya menjadi salah satu harapan utama tuan rumah untuk tampil jauh di Canadian Open 2026. Namun, cedera punggung membuat petenis berusia 25 tahun itu harus mengakhiri kiprahnya lebih awal sekaligus kehilangan kesempatan tampil di hadapan pendukung sendiri.
Dengan mundurnya Auger-Aliassime, perhatian publik Montreal kini beralih kepada pemain lain yang masih bertahan untuk menjaga peluang Kanada meraih hasil positif di turnamen tersebut.
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