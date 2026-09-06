Putri KW dan Alwi Farhan Ingin Akhiri Paceklik Medali Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games

Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan membidik medali emas bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 setelah paceklik podium pada edisi 2022. (Dok. PBSI)
JawaPos.com — Tak ada kalungan medali bagi kontingen bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2022 lalu. Padahal, sejak 1994, selalu ada wakil Merah Putih yang mengamankan medali. Terutama medali emas.
Nah, tradisi medali Asian Games coba dihidupkan lagi pada edisi 2026. Tekad itu disampaikan Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan.
Putri menyebut program latihan di Pelatnas berjalan lancar dan kondusif. "Yang pasti, kekurangan dari pertandingan sebelumnya menuju pertandingan Asian Games lebih ditingkatkan lagi," ujar Putri.
Pemain yang kini menduduki peringkat ketujuh dunia BWF itu mengincar podium. Target tersebut sejalan dengan sasaran PP PBSI yang membidik medali.
"Untuk target dari PBSI sendiri, yang pastinya medali," tegasnya.
Di sektor tunggal putri, Putri melihat persaingan bakal berlangsung ketat. Kekuatan pemain Asia dinilainya cukup merata.
"Tapi, dengan komposisi yang ada, cukup kuat sih. Kami juga sudah lumayan dua atau tiga kali berregu bersama-sama. Jadi, sudah ketemu chemistry-nya di antara satu dan yang lain, baik tunggal maupun ganda," imbuh Putri.
Sementara itu, Asian Games 2026 bakal menjadi pengalaman pertama bagi Alwi. Tunggal putra peringkat ke-11 dunia tersebut mengaku tak hanya mempersiapkan kemampuan teknis.
Mental, fisik, dan pikiran juga menjadi perhatian menjelang debut. "Alhamdulillah sejauh ini persiapannya cukup bagus," ujar Alwi.
Alwi menyebut tim beregu putra membidik medali emas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa