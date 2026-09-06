Putri KW dan Alwi Farhan Ingin Akhiri Paceklik Medali Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games

JawaPos.com — Tak ada kalungan medali bagi kontingen bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2022 lalu. Padahal, sejak 1994, selalu ada wakil Merah Putih yang mengamankan medali. Terutama medali emas.

Nah, tradisi medali Asian Games coba dihidupkan lagi pada edisi 2026. Tekad itu disampaikan Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan.

Putri menyebut program latihan di Pelatnas berjalan lancar dan kondusif. "Yang pasti, kekurangan dari pertandingan sebelumnya menuju pertandingan Asian Games lebih ditingkatkan lagi," ujar Putri.

Pemain yang kini menduduki peringkat ketujuh dunia BWF itu mengincar podium. Target tersebut sejalan dengan sasaran PP PBSI yang membidik medali.

"Untuk target dari PBSI sendiri, yang pastinya medali," tegasnya.

Di sektor tunggal putri, Putri melihat persaingan bakal berlangsung ketat. Kekuatan pemain Asia dinilainya cukup merata.

"Tapi, dengan komposisi yang ada, cukup kuat sih. Kami juga sudah lumayan dua atau tiga kali berregu bersama-sama. Jadi, sudah ketemu chemistry-nya di antara satu dan yang lain, baik tunggal maupun ganda," imbuh Putri.

Sementara itu, Asian Games 2026 bakal menjadi pengalaman pertama bagi Alwi. Tunggal putra peringkat ke-11 dunia tersebut mengaku tak hanya mempersiapkan kemampuan teknis.

Mental, fisik, dan pikiran juga menjadi perhatian menjelang debut. "Alhamdulillah sejauh ini persiapannya cukup bagus," ujar Alwi.