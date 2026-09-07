Aldila Sutjiadi Buru Rekor Baru di US Open 2026, Berpeluang Tembus Perempat Final

JawaPos.com – Untuk pertama kalinya, dua petenis Indonesia saling berhadapan di ajang grand slam. Momen itu terjadi saat Aldila Sutjiadi berhadapan dengan Janice Tjen pada babak kedua ganda putri US Open 2026, Minggu (6/9) dini hari WIB.

Aldila yang berpasangan dengan Erin Routliffe (Selandia Baru) akhirnya mengalahkan Janice/Leylah Fernandez (Kanada) 6-4, 6-4. Dila/Erin, yang tampil sebagai unggulan kesembilan dan sama-sama berusia 31 tahun, terlihat lebih tenang menghadapi Janice/Leylah yang berusia sama-sama tujuh tahun lebih muda.

“Saya rasa kuncinya adalah tetap tenang dan rileks, serta fokus pada servis pertama, karena saya tahu setiap bola di depan net akan sangat membantu saya,” kata Aldila saat on-court interview setelah laga.

Bagi Aldila, kemenangan ini terasa istimewa. Sebab, dia menghadapi Janice. Keduanya sudah beberapa kali bermain bersama membela Indonesia. Termasuk saat meraih perunggu di Asian Games 2022 dan emas SEA Games 2025.

Potensi Lampaui Rekor Selanjutnya, Aldila/Erin akan menghadapi Anna Bondar/Anhelina Kalinina pada babak 16 besar pada Senin (7/9) waktu setempat. Jika menang lagi, Dila akan melampaui pencapaian terbaiknya di ajang grand slam.

Sebelumnya, dia sudah lima kali mencapai babak 16 besar. Termasuk saat berpasangan dengan Miyu Kato di US Open 2023.

Peluang Aldila cukup terbuka. Apalagi, dia berpasangan dengan Erin yang berpengalaman menjuarai ganda putri US Open pada 2023 dan 2025 bersama Gabriela Dabrowski.

Meski cukup jarang berduet, tapi Aldila/Erin merasa bisa saling melengkapi.

“Saya merasa cukup berapi-api, jadi mungkin Dila adalah orang yang lebih tenang. Tapi saya rasa kami juga saling bergantian,” kata Erin. “Misalnya jika salah satu dari kami merasa lebih gugup, yang lainnya akan berkata, ‘Hei, aku menjagamu, jangan khawatir, kita bisa hadapi ini.’ Jadi saya rasa kami saling mengisi satu sama lain,” lanjutnya.