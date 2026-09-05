Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 15.02 WIB

Naomi Osaka Tampil dengan Gaya Allen Iverson di US Open 2026

Naomi Osaka tampil dengan gaya Allen Iverson saat menghadapi Anastasia Zakharova di US Open 2026. Ia menang dua set langsung. (x @youaremybezoar) - Image

Naomi Osaka tampil dengan gaya Allen Iverson saat menghadapi Anastasia Zakharova di US Open 2026. Ia menang dua set langsung. (x @youaremybezoar)

JawaPos.com - Naomi Osaka mengenakan outfit tidak biasa saat memasuki lapangan jelang menghadapi Anastasia Zakharova pada babak pertama US Open 2026, Selasa (1/9). Petenis asal Jepang itu tampil dengan gaya khas legenda NBA, Allen Iverson.

Awalnya, Osaka masuk Arthur Ashe Stadium dengan mengenakan rok putih panjang dan jubah abu-abu bertudung.

Jubah itu dihiasi potongan-potongan koran yang memuat berita tentang dirinya.

Begitu tudung dilepas, ternyata terlihat rambut cornrows yang menjadi ciri khas Iverson. Selain itu, Osaka juga mengenakan arm sleeve dan headband seperti yang biasa dipakai mantan bintang Philadelphia 76ers itu.

“Ini, kurasa, penghormatanku kepada Iverson. Saya sangat menyukainya,” kata Osaka setelah menang 7-6, 7-6 atas Zakharova.

“Dia telah melakukan banyak hal dalam fashion, entah itu memang disengaja atau tidak. Dia mengubah cara pemain NBA berpakaian.” (ka/bas)

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor SC Paderborn vs Freiburg di Liga Jerman: Breisgau-Brasilianer Berpeluang Pesta Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor SC Paderborn vs Freiburg di Liga Jerman: Breisgau-Brasilianer Berpeluang Pesta Gol

Sabtu, 5 September 2026 | 14.56 WIB

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

Sabtu, 5 September 2026 | 14.51 WIB

Prediksi AS Roma vs Atalanta: Gasperini Jadikan La Dea Acuan I Lupi - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi AS Roma vs Atalanta: Gasperini Jadikan La Dea Acuan I Lupi

Sabtu, 5 September 2026 | 14.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore