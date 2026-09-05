Naomi Osaka Tampil dengan Gaya Allen Iverson di US Open 2026

Naomi Osaka tampil dengan gaya Allen Iverson saat menghadapi Anastasia Zakharova di US Open 2026. Ia menang dua set langsung. (x @youaremybezoar)
JawaPos.com - Naomi Osaka mengenakan outfit tidak biasa saat memasuki lapangan jelang menghadapi Anastasia Zakharova pada babak pertama US Open 2026, Selasa (1/9). Petenis asal Jepang itu tampil dengan gaya khas legenda NBA, Allen Iverson.
Awalnya, Osaka masuk Arthur Ashe Stadium dengan mengenakan rok putih panjang dan jubah abu-abu bertudung.
Jubah itu dihiasi potongan-potongan koran yang memuat berita tentang dirinya.
Begitu tudung dilepas, ternyata terlihat rambut cornrows yang menjadi ciri khas Iverson. Selain itu, Osaka juga mengenakan arm sleeve dan headband seperti yang biasa dipakai mantan bintang Philadelphia 76ers itu.
“Ini, kurasa, penghormatanku kepada Iverson. Saya sangat menyukainya,” kata Osaka setelah menang 7-6, 7-6 atas Zakharova.
“Dia telah melakukan banyak hal dalam fashion, entah itu memang disengaja atau tidak. Dia mengubah cara pemain NBA berpakaian.” (ka/bas)
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Jawa Pos
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