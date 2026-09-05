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Rizka Perdana Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 14.42 WIB

Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi Bentrok di Babak Kedua US Open 2026

Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi akan bentrok di babak kedua ganda putri US Open 2026. Duel ini mencatat sejarah tenis Indonesia. (instagram @janicetjen) - Image

Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi akan bentrok di babak kedua ganda putri US Open 2026. Duel ini mencatat sejarah tenis Indonesia. (instagram @janicetjen)

JawaPos.com – Dua petenis Indonesia, Janice Tjen dan Aldila Sutjiadi, dipastikan akan saling berhadapan pada babak kedua ganda putri US Open 2026. Momen itu terjadi setelah keduanya sama-sama meraih kemenangan pada babak pertama, Kamis (3/9) waktu setempat atau Jumat (4/9) dini hari WIB.

Janice yang berpasangan dengan petenis Kanada, Leylah Fernandez, menang meyakinkan atas Isabelle Haverlag/Nika Radisic 6-1, 6-1.

Sementara itu, Aldila juga menang dua set langsung saat berpasangan dengan Erin Routliffe (Selandia Baru). Pasangan unggulan kesembilan tersebut mengalahkan Ann Li/Clara Tauson 6-2, 6-2.

Selanjutnya, Janice/Leylah dan Aldila/Erin akan saling berhadapan pada Sabtu (5/9) waktu setempat atau Minggu (6/9) WIB.

Laga ini akan menjadi pertemuan pertama Janice dan Aldila di turnamen internasional, sekaligus mencatat sejarah bagi tenis Indonesia

Yakni, untuk pertama kalinya, dua petenis Merah Putih akan saling berhadapan di ajang grand slam.

Kondisi Aneh Ganggu Auger-Aliassime

Sementara itu, kejutan terjadi di sektor tunggal putra. Petenis unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua setelah kalah dari Karen Khachanov 6-7(5), 6-3, 6-2, 6-2. Dia mengalami masalah fisik di pertengahan pertandingan.

Auger-Aliassime merasa pusing dan pandangannya terganggu. Kondisi itu membuat dia tidak mampu kembali ke permainan terbaik dan mengakhiri laga dengan 99 eror.

“Saya pusing dan melihat bintik-bintik. Saya berharap kondisi itu akan berlalu, tetapi ternyata tidak,” kata Auger-Aliassime dikutip dari laman resmi US Open.

Auger-Aliassime sempat berpikir untuk mundur setelah kalah di set ketiga, tetapi dia memilih menyelesaikan laga.

“Saat kedudukan (set keempat) mencapai 3-0, 4-0, saya berpikir, ‘Oke, mari selesaikan saja pertandingannya.’ Saya tidak ingin mundur pada saat itu,” kata Auger-Aliassime.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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