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Latu Ratri Mubyarsah
Minggu, 6 September 2026 | 22.29 WIB

Campus League Semarang Jadi Laboratorium Aturan Baru BWF, 4 Tim Lolos ke The Nationals Bandung

Campus League Badminton Regional Semarang 2026 berlangsung di Polytron Stadium, Universitas Diponegoro. (Istimewa) - Image

Campus League Badminton Regional Semarang 2026 berlangsung di Polytron Stadium, Universitas Diponegoro. (Istimewa)

JawaPos.com - League Badminton Regional Semarang 2026 resmi tuntas di Polytron Stadium Undip, akhir Agustus. Tapi yang disorot bukan cuma siapa juaranya.

Ajang ini jadi kompetisi pertama di Indonesia yang curi start menerapkan sistem skor baru BWF: relay point target 55 poin kumulatif, best of three sets.

“Ini arahnya jangka panjang. Biar pemain, wasit, semua cepat familiar sebelum aturan baru diterapkan menyeluruh,” kata CEO Campus League Ryan Gozali.

149 Student-Athlete, 1 Tujuan: Nggak Harus Pilih Kampus atau Prestasi

Selama 4 hari, 149 student-athlete dari 17 kampus se-Indonesia adu teknik. Dari Semarang, Yogya, Solo, Surabaya, sampai Makassar.

Ryan menyebut Campus League hadir buat menaungi atlet kampus yang jago, tapi belum tentu masuk Pelatnas.

“Atlet tidak harus memilih antara olahraga dan pendidikan. Di sini dua-duanya bisa jalan,” tegas Ryan.

Gagasan itu diamini Undip selaku tuan rumah.

“Menjadi atlet itu tidak harus mengorbankan akademiknya,” ujar Warek I Undip Prof. Heru Susanto.

UNS Borong 3 Gelar, UII Juara Beregu

UNS Surakarta jadi kampus paling dominan di kategori perorangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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